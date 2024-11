Legyen Ön is milliomos!: Ábel Anita és Jaskó Bálint óriásit kaszáltak

Elindult az ikonikus kvízműsor, a Legyen Ön is milliomos!, amely minden idők legnagyobb nyereményével, 50 milliós fődíjjal tért vissza. Ábel Anita és Jaskó Bálint az első adásban mesés összeggel távoztak.

A Legyen Ön is milliomos! első adásában Ábel Anita és Jaskó Bálint is próbára tette a tudását / Fotó: TV2

Ábel Anita: „Ebben a székben mindenki izgul”

A színész-műsorvezető lapunknak adott interjújában elmesélte, milyen élmény volt részt venni a műsorban játékosként.

Őszintén szólva nem gondoltuk volna, hogy ötmillió forintot fogunk nyerni, Bálinttal az elején azt beszéltük meg, hogy ha egymilliót nyerünk, akkor már jól teljesítünk. Az az igazság, hogy nagyon jól tudtunk egymáshoz kapcsolódni, annak ellenére, hogy ketten egy kicsit nehezebb játszani, mint egyedül. De valahogy folyamatosan egy rugóra járt az agyunk, mindig le tudtuk szépen vezetni a gondolatmenetet még olyan esetekben is, amikor nem voltunk száz százalékig biztosak

– kezdi Anita, aki elárulta, hogy egyébként is nagyon jó viszonyban vannak, hiszen együtt dolgoztak a Hazatalálsz című sorozatban. Nem szigorúan csak kollegiális viszonyban vannak, hanem barátságban, Anita ugyanis együtt dolgozott Bálint feleségével, Sisával is.

„Nagyon szeretem Sisát is, és Bálinttal is jól működött a munkakapcsolat, nagyon örültem, amikor kiderült, hogy a mi párosunk lesz a műsorban, el sem tudtam volna képzelni mással. Bálint nagyon higgadt személyiség és meglepő módon én is az voltam, noha mindketten nagyon izgultunk.”

Van azért egy furcsa varázsa ennek a széknek, otthon a fotelből valahogy mindent tud az ember. Azt hiszem bőven túlteljesítettük azt, amiért mentünk, pedig nem voltunk mohók. Fontos az is, hogy tudjon megállni az ember, amikor már elfárad.

A Legyen Ön is milliomos! Palik Lászlóval tér vissza a képernyőre (Fotó: TV2)

S hogy milyen volt Palik Laci a Legyen Ön is milliomos! székében?

Anita szerint kimondottan jól áll neki.

„Jó volt Lacit ebben a szerepben látni, megnyugtató volt a jelenléte, mellette biztonságban érzi magát az ember. Kevés eszköze van, hogy segítsen, de a higgadtsága is segít abban, hogy ne izgulj annyira, oldja a feszültséget.”

Olyan ez, mint beülni a fogorvosi székbe: a váróban az ember még nem tudja, mi vár rá, de a végén jó érzés, hogy minden rendben. Nagyon kellemes élmény volt nekem ez a műsor, büszke vagyok Bálintra és magamra is.

Ábel Anita úgy látja, hogy ebben a játékban azok tudnak továbbmenni, akik le tudják vezetni magukban az egyes kérdéseket és akik józan paraszti ésszel, logikusan gondolkodnak.