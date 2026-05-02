Tíz hónapig kómában volt egy férfi, ezt látta és érezte közben

A „We’re All Insane” podcastban Jake elmesélte, hogy ő az egyetlen túlélője egy rendkívül ritka agyi betegségnek, az ATPL-nek. Továbbá ő az egyik olyan ember a világon, aki felépült a „locked-in szindrómából”, amelyet gyakran tévesen kómának vélnek.

Kóma: saját testébe bezárva élt egy férfi / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kóma: ritka agyi betegség miatt volt 10 hónapig a testébe zárva

A percek óráknak tűntek, az órák napoknak, a napok hónapoknak, a hónapok éveknek. Jake Haendel leírta a teljes pánikot és a folyamatos érzelmi és fizikai fájdalmat, amit akkor érzett, amikor azt hitték róla kómában van.

Hallotta amint két nővér pletykálkodás közben agyhalottnak nevezi. Attól teljesen bepánikolt. Azt is hallotta, amikor a feleségének azt mondták: nem éli meg a karácsonyt. Aztán érezte, amikor az egyik nővér rendszerint a mellkasához ért, hogy biztosítsa arról, minden rendben lesz. Még az operát is hallgatta, amit énekelt neki. Kómás állapotban Jake matematikai feladatok és fővárosok neveinek felidézésével tesztelte a memóriáját. Emellett óráknak tűnő időt töltött azzal, hogy emlékezzen gyerekkorának minden részletére.

Leírta, milyen erős fájdalmakat érzett: úgy érezte, mintha a hólyagja túlcsordulna, a csontjai, izmai és inai pedig mintha egy satuba szorítva lennének, és „megcsavarodnának és eltorzulnának”. A legkisebb szellőre is rendkívül érzékeny volt, Jake szerint még a körmei is fájni kezdtek.

„Elkezdtem zümmögést hallani, mintha ez a zümmögés egyre hangosabbá válna, a hangok pedig egyre halkabbá, mígnem már csak a zümmögés volt, és nem hallottam többé hangokat. Pont amikor már nem hallottam hangokat, olyan volt, mintha az a krónikus fájdalom, amit már olyan régóta éreztem, elkezdene elszállni. Hű, azt hittem, az a halál, biztosan a halál” – mondta.

I was trapped in a coma for 10 months - here’s what life was like in limbo https://t.co/fQqVBkBehp — K.B. (@KB97783357) May 2, 2026

Egy idő után azonban ismét felébredt, és a fájdalom tovább kísérte. Majd az egyik vizit alatt az egyik orvos meglátta, hogy megmozdul. Kérte Jake-t tegye meg még egyszer, így jöttek rá, hogy még sincs kómában.

Ezzel kezdődött Jake hosszú, négyéves gyógyulási útja. Jelenleg fizikoterápián vesz részt, igyekszik megtanulni mankóval járni. A vizsgálatok nem tudták megállapítani, mi volt a különbség Jake esetében a hasonló állapotban lévő többi beteghez képest - írja a The Sun.



