Tíz hónapig kómában volt egy férfi, ezt látta és érezte közben

Mindent hallott és érzett, de jelezni nem tudott. Hónapokig élt saját testébe zárva a kóma állapotában lévő férfi.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.02. 22:02
A „We’re All Insane” podcastban Jake elmesélte, hogy ő az egyetlen túlélője egy rendkívül ritka agyi betegségnek, az ATPL-nek. Továbbá ő az egyik olyan ember a világon, aki felépült a „locked-in szindrómából”, amelyet gyakran tévesen kómának vélnek.

Kóma: saját testébe bezárva élt egy férfi

A percek óráknak tűntek, az órák napoknak, a napok hónapoknak, a hónapok éveknek. Jake Haendel leírta a teljes pánikot és a folyamatos érzelmi és fizikai fájdalmat, amit akkor érzett, amikor azt hitték róla kómában van.

Hallotta amint két nővér pletykálkodás közben agyhalottnak nevezi. Attól teljesen bepánikolt. Azt is hallotta, amikor a feleségének azt mondták: nem éli meg a karácsonyt. Aztán érezte, amikor az egyik nővér rendszerint a mellkasához ért, hogy biztosítsa arról, minden rendben lesz. Még az operát is hallgatta, amit énekelt neki. Kómás állapotban Jake matematikai feladatok és fővárosok neveinek felidézésével tesztelte a memóriáját. Emellett óráknak tűnő időt töltött azzal, hogy emlékezzen gyerekkorának minden részletére.

Leírta, milyen erős fájdalmakat érzett: úgy érezte, mintha a hólyagja túlcsordulna, a csontjai, izmai és inai pedig mintha egy satuba szorítva lennének, és „megcsavarodnának és eltorzulnának”. A legkisebb szellőre is rendkívül érzékeny volt, Jake szerint még a körmei is fájni kezdtek.

„Elkezdtem zümmögést hallani, mintha ez a zümmögés egyre hangosabbá válna, a hangok pedig egyre halkabbá, mígnem már csak a zümmögés volt, és nem hallottam többé hangokat. Pont amikor már nem hallottam hangokat, olyan volt, mintha az a krónikus fájdalom, amit már olyan régóta éreztem, elkezdene elszállni. Hű, azt hittem, az a halál, biztosan a halál” – mondta.

Egy idő után azonban ismét felébredt, és a fájdalom tovább kísérte. Majd az egyik vizit alatt az egyik orvos meglátta, hogy megmozdul. Kérte Jake-t tegye meg még egyszer, így jöttek rá, hogy még sincs kómában.

Ezzel kezdődött Jake hosszú, négyéves gyógyulási útja. Jelenleg fizikoterápián vesz részt, igyekszik megtanulni mankóval járni. A vizsgálatok nem tudták megállapítani, mi volt a különbség Jake esetében a hasonló állapotban lévő többi beteghez képest - írja a The Sun. 

 

 

