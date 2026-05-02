Átigazolás miatt dobta, most újra együtt van barátnőjével az Arsenal csatára

Az Arsenal sztárja, Gyökeres Viktor állítólag kibékült barátnőjével, Ines Aguiarral. Mindezt azután, hogy tavaly nyáron, 64 millió fontért (kb. 26 milliárd forintért ) történő átigazolása előtt szakított a színésznővel.

Gyökeres Viktor az Arsenál csatára

A portugál TV Guia arról számolt be korábban, miszerint Gyökeres azért szakította meg a kapcsolatot, mert úgy döntött, hogy a nagy összegű átigazolás előtt „nem akar semmit, ami Portugáliához kötné”. A riport hozzátette, hogy Gyökeres a karrierjére akart koncentrálni, és úgy döntött, hogy nyáron hátrahagyja a magánéletét, de a kapcsolatuk újraindult, miután letelepedett Londonban.

Gyökeres és Aguiar két évig voltak együtt, a pár a Sportingnál töltött ideje alatt kezdett el randizni. A szakításra az Arsenalhoz való elhúzódó átigazolás közepette került sor, miután a Sporting Lisbon fegyelmi eljárással fenyegette meg, mert Gyökeres nem jelent meg az előszezon edzésein, hogy így kényszerítse ki az átigazolást.

Gyökeres és Aguiar állítólag most kibékültek, a párt nemrég együtt fotózták le egy lisszaboni étteremben. Aguiar korábban utalt arra, hogy újra összejöttek, miután megosztott egy videót, amelyen az Arsenal Mansfield elleni FA-kupa-meccsét nézi a lelátóról. A 27 éves nő végig nézte a mérkőzést, annak ellenére, hogy Gyökeres az Arsenal 2-1-es győzelme alatt végig a kispadon maradt a One Call Stadiumban.

Aguiar, akit nemrég felvettek egy új portugál tévéműsorba, állítólag Londonban is ingatlant szeretne vásárolni.

Gyökeres ebben a szezonban 48 mérkőzésen 18 gólt szerzett az Arsenal színeiben minden versenysorozatot figyelembe véve, ebből 12-t a Premier League-ben. A svéd csatár reméli, hogy emlékezetes befejezése lesz a szezonnak, miközben az Arsenal a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is a bajnoki címért küzd. Gyökeres ezután a világbajnokságra összpontosít, miután kulcsszerepet játszott Svédország selejtezőjében: mesterhármast szerzett a rájátszás elődöntőjében, és a döntőben ő szerezte a győztes gólt.





