Átigazolás miatt dobta, most újra együtt van barátnőjével az Arsenal csatára

Több mint 64 millió font többet ért, mint a szerelem. Most mindkettőt birtokolja Viktor Gyökeres, az Arsenal csatára.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.02. 19:00
Az Arsenal sztárja, Gyökeres Viktor állítólag kibékült barátnőjével, Ines Aguiarral. Mindezt azután, hogy tavaly nyáron, 64 millió fontért (kb. 26 milliárd forintért ) történő átigazolása előtt szakított a színésznővel.

Gyökeres Viktor az Arsenál csatára / Fotó: ZUMAPRESS.com

A portugál TV Guia arról számolt be korábban, miszerint Gyökeres azért szakította meg a kapcsolatot, mert úgy döntött, hogy a nagy összegű átigazolás előtt „nem akar semmit, ami Portugáliához kötné”.  A riport hozzátette, hogy Gyökeres a karrierjére akart koncentrálni, és úgy döntött, hogy nyáron hátrahagyja a magánéletét, de a kapcsolatuk újraindult, miután letelepedett Londonban. 

Gyökeres és Aguiar két évig voltak együtt, a pár a Sportingnál töltött ideje alatt kezdett el randizni. A szakításra az Arsenalhoz való elhúzódó átigazolás közepette került sor, miután a Sporting Lisbon fegyelmi eljárással fenyegette meg, mert Gyökeres nem jelent meg az előszezon edzésein, hogy így kényszerítse ki az átigazolást.

Gyökeres és Aguiar állítólag most kibékültek, a párt nemrég együtt fotózták le egy lisszaboni étteremben. Aguiar korábban utalt arra, hogy újra összejöttek, miután megosztott egy videót, amelyen az Arsenal Mansfield elleni FA-kupa-meccsét nézi a lelátóról. A 27 éves nő végig nézte a mérkőzést, annak ellenére, hogy Gyökeres az Arsenal 2-1-es győzelme alatt végig a kispadon maradt a One Call Stadiumban.

Aguiar, akit nemrég felvettek egy új portugál tévéműsorba, állítólag Londonban is ingatlant szeretne vásárolni.

Gyökeres ebben a szezonban 48 mérkőzésen 18 gólt szerzett az Arsenal színeiben minden versenysorozatot figyelembe véve, ebből 12-t a Premier League-ben. A svéd csatár reméli, hogy emlékezetes befejezése lesz a szezonnak, miközben az Arsenal a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is a bajnoki címért küzd. Gyökeres ezután a világbajnokságra összpontosít, miután kulcsszerepet játszott Svédország selejtezőjében: mesterhármast szerzett a rájátszás elődöntőjében, és a döntőben ő szerezte a győztes gólt. 


 

