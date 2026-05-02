RETRO RÁDIÓ

Felbukkant Puskás Ferenc egyetlen férfi leszármazottja - Fotó

A legendás futballista családja a napokban Magyarországon vendégeskedett. Puskás Ferenc ükunokája is ellátogatott a legendás felmenője nevét viselő futballtornára.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.02. 18:20
Puskás Ferenc ükunoka Puskás-Suzuki-kupa

Idén különleges vendéget fogadott a résztvevő csapatok mellett a Puskás-Suzuki-kupa, amely a magyar és a nemzetközi futball egyik legnívósabb utánpótlástornája. A névadó, Puskás Ferenc öröksége most kézzelfogható módon jelen van a tornán. Ugyanis a Real Madrid és a magyar válogatott ikonikus csatárának egyetlen vér szerinti férfi leszármazottja, a mindössze hároméves Lucas is tiszteletét tette az eseményen.

Puskás Ferenc ükunokája is képviselteti magát a Puskás-Suzuki-kupán
Puskás Ferenc ükunokája is képviselteti magát a Puskás-Suzuki-kupán / Fotó: Robert Stiggins

Puskás Ferenc ükunokája testközelből figyelte az üknagypapát

A kisfiú édesanyjával, Sarával – Puskás Ferenc dédunokájával – érkezett Magyarországra, ráadásul komoly szerep is jut neki: a vasárnapi döntő előtt ő végezheti el a kezdőrúgást.

De még ezelőtt körbenézett a helyszínen, és az üknagypapa szobránál egy aranyos fotó is készült róla.

A tornán több nemzetközi utánpótláscsapat is részt vesz, köztük a Real Madrid U17 együttese is. A zsúfolt menetrend ellenére a spanyol klub fiataljai időt szakítottak arra is, hogy felkeressék egykori játékosuk emlékét őrző helyszínt, a Puskás Múzeum-ot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu