Felbukkant Puskás Ferenc egyetlen férfi leszármazottja - Fotó

Idén különleges vendéget fogadott a résztvevő csapatok mellett a Puskás-Suzuki-kupa, amely a magyar és a nemzetközi futball egyik legnívósabb utánpótlástornája. A névadó, Puskás Ferenc öröksége most kézzelfogható módon jelen van a tornán. Ugyanis a Real Madrid és a magyar válogatott ikonikus csatárának egyetlen vér szerinti férfi leszármazottja, a mindössze hároméves Lucas is tiszteletét tette az eseményen.

Puskás Ferenc ükunokája is képviselteti magát a Puskás-Suzuki-kupán / Fotó: Robert Stiggins

Puskás Ferenc ükunokája testközelből figyelte az üknagypapát

A kisfiú édesanyjával, Sarával – Puskás Ferenc dédunokájával – érkezett Magyarországra, ráadásul komoly szerep is jut neki: a vasárnapi döntő előtt ő végezheti el a kezdőrúgást.

De még ezelőtt körbenézett a helyszínen, és az üknagypapa szobránál egy aranyos fotó is készült róla.

A tornán több nemzetközi utánpótláscsapat is részt vesz, köztük a Real Madrid U17 együttese is. A zsúfolt menetrend ellenére a spanyol klub fiataljai időt szakítottak arra is, hogy felkeressék egykori játékosuk emlékét őrző helyszínt, a Puskás Múzeum-ot.