Nagy a baj: eltört a hinta, több embert is kórházba kellett szállítani
Egyes információk szerint a hatalmas hinta egy 48 éves nőt temetett maga alá.
Rohantak a mentők a Besztercebánya közeli baleset helyszínére, ahol Forgácsfalván egy eltört hinta miatt több ember is megsérült.
A hinta baleset körülményeit még vizsgálják
A Markíza információit Nikola Žabková rendőrségi szóvivő közölte, miszerint a baleset pillanatában, a szerkezet meghibásodott és eltört, a hinta lezuhant, a rajta ülő három emberrel együtt. Egy 71 éves nő és egy 51 éves férfi további vizsgálatok céljából a zólyomi kórházba került, míg a 48 éves nőt helikopterrel szállították a besztercebányai kórházba.
A besztercebányai légi mentők a helyszínen átvették a 48 éves nőt, akit a lezuhanó hintaszerkezet talált el. Nyaki gerincsérüléssel és fejsérülésekkel, stabil állapotban szállították helikopterrel a besztercebányai kórházba
- zárta a közleményt egy másik szóvivő, Zuzana Hopjaková.
A rendőrség hozzátette, hogy az eset kapcsán testi sértés gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak - írja a Paraméter.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre