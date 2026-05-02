Nagy a baj: eltört a hinta, több embert is kórházba kellett szállítani

Rohantak a mentők a Besztercebánya közeli baleset helyszínére, ahol Forgácsfalván egy eltört hinta miatt több ember is megsérült.

A hinta baleset körülményeit még vizsgálják

A Markíza információit Nikola Žabková rendőrségi szóvivő közölte, miszerint a baleset pillanatában, a szerkezet meghibásodott és eltört, a hinta lezuhant, a rajta ülő három emberrel együtt. Egy 71 éves nő és egy 51 éves férfi további vizsgálatok céljából a zólyomi kórházba került, míg a 48 éves nőt helikopterrel szállították a besztercebányai kórházba.

A besztercebányai légi mentők a helyszínen átvették a 48 éves nőt, akit a lezuhanó hintaszerkezet talált el. Nyaki gerincsérüléssel és fejsérülésekkel, stabil állapotban szállították helikopterrel a besztercebányai kórházba

- zárta a közleményt egy másik szóvivő, Zuzana Hopjaková.

A rendőrség hozzátette, hogy az eset kapcsán testi sértés gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak - írja a Paraméter.