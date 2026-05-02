"Be kell tartani a szabályokat" - a bíróra is pokol vár a Fradi meccsén

Levezetni egy derbit nagy kihívás. Az Újpest-Fradi meccs előtt Bozóky Imre beszélt a játékvezető szerepéről.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.05.02. 14:30
Sok múlik, talán a bajnoki cím is a vasárnapi Újpest-Fradi élvonalbeli bajnoki labdarúgó-mérkőzés (16.00, Tv: M4 Sport) játékvezetőjének teljesítményén. Köztudott, két fordulóval az NB I befejezése előtt a Fradi jelenleg a második helyezett, hátránya egy pont az éllovas Győr mögött. Még az is elképzelhető, hogy a Győr ezen a találkozón lesz bajnok, ehhez szombaton ETO-siker kell a Diósgyőr ellen, vasárnap pedig újpesti diadal az FTC ellen.

Ősszel 1-1-re végződött az Újpest-Fradi bajnoki Fotó: Szigetváry Zsolt

Mint megszokhattuk, az Újpest-FTC rangadón rendre pokoli a hangulat, ebből fakadóan nem mindegy hát, hogy ki vezeti a 90 percet. Bozóky Imre, korábbi FIFA-bíró szerint a játékvezetőnek higgadtnak kell maradnia.

Ha a bíró következetesen alkalmazza a szabályokat, semmivel sem nehezebb a dolga, mint más találkozókon. A szabályok egyértelműek, azokat az első perctől kezdve úgy kell betartatni, amiként az kötelező. Nem vitás, a Megyeri úton a két szurkolótábor éles nézőtéri hangpárbajai esetenként befolyásolják a játékvezetőt, de ezen túl kell tennie magát. Egykoron két alkalommal partjelzőként közreműködtem a derbin, de semmiféle negatív hatásban nem volt részem.

 – emlékezett a 72 éves Bozóky Imre, az MLSZ egykori elnöke, volt élvonalbeli játékvezető. 

Újpest-Fradi: segít a technika

 

Bozóky szerint azért van a technika, a VAR-személyzet, plusz a negyedik bíró, hogy szükség esetén segítse a játékvezetőt. 

Főleg akkor, ha manapság valóban sok a durva belemenés, az ellenfél lefejelése, leütése, a túl vehemens lábra menés, az ellenfél bokájának megtaposása

- mondta a szakember, aki döntetlent vár a vasárnapi rangadótól.


Ősszel kiállították a Fradi kapusát

Tavaly ősszel 1-1-es döntetlennel végződött az Újpest-Fradi találkozó. Az utolsó percekben ritkán látható eset miatt adott piros lapot Bogár Gergő játékvezető a Fradi kapusának. Gróf Dávid fellökött egy labdaszedő fiút, ezért járt a büntetés.


 


 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
