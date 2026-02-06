10 év Fradi-dominancia gólzáporokkal az Újpest ellen - Videók

A Győri ETO-t üldöző Ferencváros címvédőként a második, az Újpest a kilencedik helyről várja a labdarúgó-NB I 21. fordulójának szombati (17.00, tv: M4 Sport) rangadóját. A Groupama Arénában vendégeskedő lila-fehérek az első 2026-os győzelmükért is küzdenek majd az örök rivális otthonában, de az aktuális formájuk és a legendás párosítás utóbbi évtizedének eredménysora sem ígér meglepetést a Fradi-Újpest derbin.

Jön az újabb Fradi-Újpest derbi: legutóbb októberben, a Megyeri úton 1-1 lett a végeredmény (a képen balra Szalai Gábor párharca Aljosa Matkóval) Fotó: Ladóczki Balázs

Az immár a sportigazgatónak kinevezett Dárdai Pál szakmai irányításával készülő Újpest legutóbb több mint 10 éve (3710 napja), 2015. december 12-én győzte le a Fradit (akkor egyébként éppen az Üllői úti arénában, a szenegáli Mbaye Diagne góljával). Azóta összesen 31 meccsen – a bajnokik mellett a 2016-os Magyar Kupa-döntőn és a sorozat tavalyi negyeddöntőjében – mindössze 7 döntetlen mellett 24-szer a zöld-fehérek nyertek. Akadtak bántóan egyoldalú, de olykor thrillerbe illően izgalmas összecsapások is.

A Metropol a nagy meccs apropóján összegyűjtötte ennek az egyoldalú időszaknak a legtöbb gólt hozó derbijeit.

2016. szeptember 24.

Fradi-Újpest 3-3

(gólszerzők: Djuricin, Leandro, Pávkovics – öngól, illetve Diarra, Balogh B. 2)

2021. február 3.

Újpest-Fradi 0-4

(gólszerzők: Isael, Tallo – öngól, Uzuni, Vécsei)

2022. szeptember 4.

Újpest-Fradi 0-6

(gólszerzők: Zachariassen, Boli 2, Traoré, Auzqui, R. Mmaee)

2023. május 1.

Újpest-Fradi 2-3

(gólszerzők: Goure, Simon K., illetve Gojak 2, Lisztes)

2024. február 25.

Újpest-Fradi 0-5

(gólszerzők: Varga B. 2, Loncar, Pesics 2)