Hivatalos: Magyar válogatott focistát igazolt a Fradi

Újabb átigazolást jelentett be a Ferencváros. A 3-szoros válogatott Osváth Attila a Fradiban folytatja pályafutását.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.05. 17:10
Módosítva: 2026.02.05. 17:14
Fradi Osváth Attila igazolás

Magyar válogatott focistával erősített a Fradi. Már napok óta arról szóltak a hírek, hogy a magyar rekordbajnok a rivális Paks egyik válogatott játékosát akarja. Osváth Attila érkezését csütörtökön viszont már hivatalosan jelentette be a csapat, miután a tolnai klub is rábólintott az üzletre - írja a klub honlapja.

Osváth Attila
Osváth Attila (középen) a Fradiban folytatja Fotó: fradi.hu

 

Osváth Attila Fradi-játékos lett

Osváth Attila már a Ferencváros ötödik téli igazolása – Franko Kovacevic, Mariano Gómez, Marius Corbu és Elton Acolatse után. 

A 30 éves szélső tavaly mutatkozott be a magyar válogatottban a Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, majd az Azerbajdzsán elleni barátságos találkozón és az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn is pályára küldte Marco Rossi szövetségi kapitány.

Osváth leigazolása az ötmagyaros szabály miatt is jól jön az FTC-nek, mert Varga Barnabás és Tóth Alex eladása óta a kapusokon kívül öt mezőnyjátékossal – Szalai Gábor, Ötvös Bence, Gruber Zsombor, Nagy Barnabás és Madarász Ádám – próbálnak eleget tenni a Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlásának.

 

