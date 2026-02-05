Hivatalos: Magyar válogatott focistát igazolt a Fradi

Magyar válogatott focistával erősített a Fradi. Már napok óta arról szóltak a hírek, hogy a magyar rekordbajnok a rivális Paks egyik válogatott játékosát akarja. Osváth Attila érkezését csütörtökön viszont már hivatalosan jelentette be a csapat, miután a tolnai klub is rábólintott az üzletre - írja a klub honlapja.

Osváth Attila (középen) a Fradiban folytatja Fotó: fradi.hu

Osváth Attila Fradi-játékos lett

Osváth Attila már a Ferencváros ötödik téli igazolása – Franko Kovacevic, Mariano Gómez, Marius Corbu és Elton Acolatse után.

A 30 éves szélső tavaly mutatkozott be a magyar válogatottban a Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, majd az Azerbajdzsán elleni barátságos találkozón és az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn is pályára küldte Marco Rossi szövetségi kapitány.

Osváth leigazolása az ötmagyaros szabály miatt is jól jön az FTC-nek, mert Varga Barnabás és Tóth Alex eladása óta a kapusokon kívül öt mezőnyjátékossal – Szalai Gábor, Ötvös Bence, Gruber Zsombor, Nagy Barnabás és Madarász Ádám – próbálnak eleget tenni a Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlásának.