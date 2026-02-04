"Nem való a Fradiba" - még be sem jelentették a szerződést, máris kiborultak a szurkolók

Az elmúlt napokban kapott szárnyra a hír, miszerint a Fradi már a téli átigazolási időszakban szeretné megszerezni a Paks szélsőjét, Osváth Attilát. A 'ferencvárositizenegy' Instagram-oldal értesülései szerint a tolnai klub már rábólintott az üzletre, így akár napokon belül hivatalosan is bejelenthetik a zöld-fehérek új szerzeményét. A hír azonban nem aratott osztatlan sikert a szurkolók körében: sokan úgy vélik, Osváth számára kedvezőbb lenne, ha továbbra is Pakson folytatná pályafutását.

Osváth Attila már a héten aláírhat a Fradiba Fotó: Szigetváry Zsolt

Még le sem igazolták, máris kiborultak a Fradi-szurkolók

A Ferencváros már aktívan vásárolt a téli időszakban: a zöld-fehérek keretéhez csatlakozott többek között Franko Kovacevic, Mariano Gómez, Marius Corbu és Elton Acolatse is. Jelenleg azonban a Fradi nem felel meg az ötmagyaros szabálynak, hiszen Varga Barnabás és Tóth Alex távozásával tovább csökkent a keretben szereplő magyar játékosok száma. Minden bizonnyal ez is szerepet játszhat abban, hogy a klub szeretné megszerezni Osváth Attilát. A lehetséges átigazolás azonban nem váltott ki lelkesedést a szurkolók körében.

Nem való a Fradiba"

- írta az egyik szurkoló.

Szerintem jobban jár, ha marad a Paksban

- mondta egy másik drukker.

Neki álltunk kukázni. Szép jövő.

- mondta egy harmadik Fradi-rajongó.

Osváth Attila 2019 óta erősíti a Paksot, korábban pedig többek között a Puskás Akadémia, a Vasas és a DVSC színeiben is pályára lépett az élvonalban. A tolnai klubbal kétszer is elhódította a Magyar Kupát, az NB I-ben pedig eddig összesen 226 mérkőzésen szerepelt, amelyeken 9 gólt és 18 gólpasszt jegyzett. Teljesítményére a válogatottnál is felfigyeltek: Marco Rossi irányítása alatt eddig három alkalommal viselhette a nemzeti csapat mezét.