Most jelentette be a Fradi: megvan Varga Barnabás utódja

A Ferencváros klubelnöke, Kubatov Gábor hivatalosan is bejelentette Franko Kovacevic leigazolását. Mint arról korábban beszámoltunk, a horvát csatár – akiről sokan úgy vélik, képes lesz pótolni az AEK Athénhoz távozó Varga Barnabást – már szombaton otthagyta a szlovén Celje edzőtáborát, hogy Budapestre utazzon.

A Fradi bejelentette Franko Kovacevic leigazolását (Fotó: Facebook)

Franko Kovacevic Fradi-játékos lett

Igazi gólvágó érkezik az Üllői útra! Franko Kovacevic ebben a szezonban 28 meccsen 25 gólt lőtt előző csapatában. Reméljük, hogy hamarosan nálunk is megkezdi a gólgyártás! Sok sikert a Fradiban!

– jelentette be a horvát csatár érkezését Kubatov Gábor klubelnök a közösségi oldalán.

Ha hinni lehet a korábbi sajtóhíreknek, Kovacevic játékjogáért – akit az Újpest is kinézte magának – 3 millió eurót, azaz nagyjából 1,2 milliárd forintot fizetett a Fradi.