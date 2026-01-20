RETRO RÁDIÓ

Most jelentette be a Fradi: megvan Varga Barnabás utódja

Igazi gólvágóval erősített a magyar rekordbajnok. A Fradi bejelentette Franko Kovacevic legigazolását.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.01.20. 16:58
Fradi Varga Barnabás igazolás

A Ferencváros klubelnöke, Kubatov Gábor hivatalosan is bejelentette Franko Kovacevic leigazolását. Mint arról korábban beszámoltunk, a horvát csatár – akiről sokan úgy vélik, képes lesz pótolni az AEK Athénhoz távozó Varga Barnabást – már szombaton otthagyta a szlovén Celje edzőtáborát, hogy Budapestre utazzon.

Franko Kovacevic Fradi-játékos lett
A Fradi bejelentette Franko Kovacevic leigazolását (Fotó: Facebook)

Franko Kovacevic Fradi-játékos lett

Igazi gólvágó érkezik az Üllői útra! Franko Kovacevic ebben a szezonban 28 meccsen 25 gólt lőtt előző csapatában. Reméljük, hogy hamarosan nálunk is megkezdi a gólgyártás! Sok sikert a Fradiban!

– jelentette be a horvát csatár érkezését Kubatov Gábor klubelnök a közösségi oldalán.

Ha hinni lehet a korábbi sajtóhíreknek, Kovacevic játékjogáért – akit az Újpest is kinézte magának – 3 millió eurót, azaz nagyjából 1,2 milliárd forintot fizetett a Fradi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu