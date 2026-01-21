Aggódnak a szurkolók, az Újpest után a Ferencváros is bajba kerülhet

Miután Varga Barnabás az AEK Athénhoz igazolt, a Ferencváros vezetése sürgősen új csatár után nézett, olyasvalaki után, aki legalább olyan gólerős lehet, mint a magyar válogatott támadó. Ahogyan azt a Metropol korábban megírta, a Fradi hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy Elton Acolatse a zöld-fehéreknél folytatja pályafutását. A bejelentés azonban nem váltott ki egyöntetű lelkesedést a ferencvárosi szurkolók körében, sőt, attól tartanak, hogy a magyar szabályozás miatt komoly pénzeket kell fizetni, mint korábban az Újpestnek.

Elton Acolatse (középen) érkezésének nem minden Fradi-szurkoló örül (Fotó: Fradi.hu)

Nem örülnek a Fradi-szurkolók Elton Acolatse érkezésének

A holland támadó 2023 nyarán lett a Diósgyőr játékosa. A miskolci csapat színeiben az elmúlt két és fél évben 77 meccsen 17 gólt lőtt és 19 gólpasszt adott. A 184 centis balszélső a Fizz Liga idei szezonjában nyolc gólnál és nyolc gólpassznál jár, ezzel a Diósgyőr legeredményesebb játékosa volt.

A szurkolók egyvalamitől tartanak igazán: a magyar szabály betartásától. Varga Barnabás és Tóth Alex távozásával, miközben az elmúlt időszakban szinte kizárólag külföldi játékosokkal erősített a Ferencváros, sok drukker attól fél, hogy a csapat nem tud majd megfelelni az úgynevezett ötmagyaros szabálynak, és könnyen úgy járhat, mint az ősi rivális Újpest, amely összesen 31,5 millió forintos bírságot volt kénytelen befizetni, miután nem teljesítette az előírásokat.

Újpest után már a Fradi sem fogja tartani a magyar szabályt

– írta az egyik drukker.

Ez a magyar szabály miatt rettentő fontos volt

– kommentelte egy másik szurkoló.

Varga és Tóth helyére magyar játékost kellett volna hozni.

– olvasható a hozzászólások között.

A Ferencvárost korábban olyan magyar játékosokkal hozták szóba, mint a győri Vitális Milán, a debreceni Szűcs Tamás, illetve a Puskás Akadémiát erősítő Lukács Dániel, ám ezek az igazolások végül meghiúsultak, így a zöld-fehéreknek új lehetőségek után kell nézniük a piacon.

Komoly erőpróba vár a Ferencvárosra a héten: csütörtök este (21:00, Tv: M4 Sport) Ferencváros-Panathinaikosz mérkőzést rendeznek az Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában, majd három nap múlva az Fizz Ligában is rangadó vár a zöld-fehérekre, ugyanis vasárnap kora este (18:15, Tv: M4 Sport) Fradi-Győr összecsapás következik.