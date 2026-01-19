RETRO RÁDIÓ

Gólvágó érkezett a Fradihoz, holland csatárral erősítettek

A Diósgyőrből erősített a Ferencváros. Elton Acolatse a Fradihoz szerződött, a támadó nyolc gólt szerzett a mostani NB I-es idényben.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.01.19. 21:23
Módosítva: 2026.01.19. 21:25
elton acolatse fradi diósgyőr

Csatárt szerződtetett a Ferencváros, amely Varga Barnabás távozása miatt a téli átigazolási időszakban támadót keresett. A zöld-fehérek hivatalos honlapja szerint megegyeztek a DVTK-val a 30 éves Elton Acolatse átigazolásáról. A rutinos szélső 1995. július 25-én Amszterdamban született, 2003 és 2013 között a patinás Ajax Akadémián nevelkedett. A felnőttek között az Ajax második csapatában, a Jong Ajaxban mutatkozott be 2013-ban.

Elton Acolatse (középen) a Fradihoz szerződött
Elton Acolatse (középen) a Fradihoz szerződött Fotó: Fradi.hu

A 2016-17-es idényt a Westerloo csapatában töltötte, majd Club Brugge-höz került, ahol viszont nem kapott szerepet. A 2017-18-as idényben kölcsönben a Sint-Truidenben játszott, amely a szezon végén kivásárolta, és 2020-ig ott rúgta a labdát. Sint-Truidenből előbb kölcsönben, majd végleg az izraeli Hapoel Be’er Sheva csapatához igazolt, a 2021-22-es idényt azonban már kölcsönben a török Bursaspornál töltötte.

Elton Acolatse a DVTK-tól került a Fradihoz

2023-ban az izraeli FC Ashdod érintésével került Diósgyőrbe, ahol gyorsan alapember lett. 

A borsodi csapatban 70 bajnokin 16 gól és 17 gólpassz a mérlege. A jelenleg futó idényben az FIZZ Ligában 18 meccsen 8 gólt és 8 gólpasszt, míg a MOL Magyar Kupában 2 gólpasszt jegyzett.

 

