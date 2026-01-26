Ciprusról erősített a Fradi, rutinos középpályás érkezett

Újabb labdarúgóval erősített a Ferencváros az argentin Mariano Gómez, a holland Elton Acolatse és a horvát Franko Kovacevic után. Ezúttal a csángó származású, román–magyar kettős állampolgárságú Marius Corbut érkezett. A 179 centiméter magas középpályás 2002. május 7-én született, 17 esztendősen mutatkozott be a Csíkszereda felnőtt csapatában - írta a Ferencváros honlapja.

Marius Corbut Felcsúton is játszott Fotó: fradi.hu

2020-ban szerződtette őt a Puskás Akadémia együttese, ahol először a második csapatban kapott lehetőséget. 2020 augusztusában debütált a felcsútiak felnőtt gárdájában, az Újpest elleni 3-2-es hazai győzelem alkalmával. 2020 és 2024 között összesen 112 bajnokin szerepelt a Puskás Akadémiában, 12 gólt szerzett. A felcsútiakkal 2021-ben ezüst-, 2022-ben bronzérmet nyert az élvonalban.

Marius Corbut Ciprusról érkezett

2024 augusztusában a ciprusi APOEL-hez igazolt. A jelenlegi idényben 18 bajnokin négy találatot és hat gólpasszt jegyzett a ciprusi élvonalban.