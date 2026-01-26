Megvan az új Tóth Alex? Magyar focistát vesz a Fradi

Megegyezett a magyar-román kettős állampolgárságú Marius Corbu leigazolásáról a Fradi, legalábbis a legfrissebb sajtóértesülések szerint. A korábban a Puskás Akadémiánál is megforduló, román utánpótlás-válogatott focista az APOEL-től érkezhet Budapestre, állítólag már hétfőn, hogy aláírja szerződését a magyar rekordbajnoknál.

A magyar-román kettős állampolgárságú Marius Corbu lehet a Fradi következő igazolása Fotó: Tullio Puglia - UEFA / Getty Images

Marius Corbu Fradi-játékos lesz?

Úgy tudni, a Ferencváros első ajánlatát Marius Corbuért visszautasította a ciprusi APOEL, de a Nemzeti Sport értesülései szerint most megszületett a megállapodás, és a 23 éves középpályás érkezését hamarosan be is jelenthetik a zöld-fehérek.

A román gsp.ro azt írja, hogy Corbu 1,3 millió euróért (497 millió Ft) válthat klubot.

A 23 éves tehetség ugyanúgy a középpályán játszik, mint a Bournemouth-ba távozó Tóth Alex. Ráadásul magyar állampolgársággal is rendelkezik, így a magyarszabály miatt is fontos lehet az FTC-nek.