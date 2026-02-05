Mindenki megdöbbent, új csatárt fedezett fel Robbie Keane – videó

Rangadóhangulatban telik a hét a zöld-fehéreknél, hiszen szombaton (17:00, tv: M4 Sport) az NB I egyik legnagyobb presztízsű összecsapása, a Fradi–Újpest-mérkőzés következik. A találkozó előtt azonban nemcsak a felkészülés és a taktika került fókuszba, Robbie Keane vezetőedzőt egy igazán szívmelengető meglepetés is érte. A Ferencváros edzőközpontjában a szakember a klub legkisebb szurkolóival találkozott, akik hatalmas lelkesedéssel és mosollyal fogadták őt.

Robbie Keane együttese szombaton rangadót játszik, jön a Fradi–Újpest – Fotó: Török Attila

Új csatárt fedezett fel Robbie Keane

A Ferencváros hivatalos Instagram-oldalán osztotta meg azt a megható videót, amelyen a klub legkisebb szurkolói találkoznak Robbie Keane-nel a zöld-fehérek edzőközpontjában. A felvételen jól látható, ahogy a gyerekek odaszaladnak az ír vezetőedzőhöz, szó szerint körberajongják, ugrálnak körülötte, majd autogramot és aláírást kérnek tőle.

A videó egyik legkedvesebb jelenetében Robbie Keane egy kisfiúval sétál az edzőközpont területén. A beszélgetés során kiderül, hogy a gyermek maga is focizik, ráadásul csatár poszton játszik.

Ekkor az FTC vezetőedzője mosolyogva felteszi neki a kérdést:

Hány gólt lőttél ebben a szezonban?

A kisfiú őszintén válaszol: ötöt. Erre az ír szakember egy olyan megjegyzést tesz, amin minden jelenlévő meglepődik:

Le kell igazolnunk téged. Hozom a szerződésed!

A vicces kijelentésre a kisfiú csak mosolyogva reagált.