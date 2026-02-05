RETRO RÁDIÓ

Ezt látni kell! Magyar ételeket kóstoltattak a Fradi légiósával, így reagált a sokaknak bizarr finomságokra – videó

A klasszikus májas és a véres hurkát, valamint a kolbászt is odatették a Fradi légiósa elé. Mariano Gómeznek először volt alkalma megkóstolni magyar ételeket.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.05. 13:30
magyar étel kóstolás Fradi

Rendhagyó kóstoló során derült ki, hogyan ízlik a magyar hurka és kolbász egy argentinnak. A Fradi TV-ben ugyanis a klub vízilabdázója, Lévai Márton magyar ételekkel kínálta meg a focicsapat új védőjét, Mariano Gómezt. A labdarúgó pedig szívesen kóstolta meg a hazai konyhánk tradicionális ételeit.

Mariano Gómez magyar ételeket kóstolt
Mariano Gómeznek először volt alkalma megkósolni magyar ételeket – Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A januárban Budapestre érkező argentin védő elmondta, eddig még nem volt alkalma megkóstolni a magyar ételeket. Amikor viszont meglátta a tányéron a hurkát és a kolbászt, azt mondta, náluk Argentínában is van hasonló étel, a Morsi és a Chorizo.

Ez nagyon jó!

– fogalmazott Mariano Gómez, amikor belekóstolt a klasszikus májas hurkába. Majd következett a kolbász:

Ez olyan, mint nálunk a vörös Chorizo, csak valami más van benne. Jobban érezni a húst vagy a fűszert benne

– mondta az argentin védő, aki vélhetően a fűszerpaprikára gondolt.

Ez nagyon hasonló, mint Argentínában a Morsia

– mondta a véres hurkát kóstolva Gómez, akinek viszont egyértelműen a magyar kolbász ízlett a legjobban.

Az argentin védőnek egyértelműen a magyar kolbász ízlett a legjobban– Fotó: MTVA

A kóstolásból egyébként Lévai Márton sem maradt ki, a világbajnok vízilabdázó egy tradicionális argentin ételt kapott a labdarúgótól. Úgynevezett Picanhát egy kis Chimichurrival.

Más, mint azok a Chimichurrik, amiket itthon vagy eddig, ahol jártam stake house-ban ettem. Nagyon pikáns, nagyon fűszeres

– mondta az argentin ételről Lévai.

A kóstolásról készült felvételt az alábbi videóra kattintva tudod végignézni!

 

