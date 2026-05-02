Vilmos kiköpött mása lett: Így ünnepli 11. születésnapját a tündéri Sarolta hercegnő

Micsoda fotók! A walesi hercegi pár hivatalos közösségi oldalán megosztott portré ritka betekintést enged a fiatal hercegnő életébe.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.02. 16:20
A brit királyi család rajongói számára is örvendetes nap a mai, hiszen ma ünnepli 11. életévét Vilmos herceg és Katalin hercegné kislánya, Sarolta hercegnő. Ennek fényében egy tündéri fotót osztottak meg a kis hercegnőről a hivatalos közösségi oldalukon. 

Ünnepel a királyi család: Sarolta hercegnő a mai napon töltötte be 11. életévét / Fotó: KGC-178 / Northfoto

Sarolta hercegnő a királyi család középpontjában

A királyi család hivatalos közösségi oldalán megosztott portré ritka betekintést enged a fiatal hercegnő életébe. Sarolta szélesen mosolyog, kék-fekete és piros csíkos pulóvert, valamint kék farmert visel, miközben virágok és fák veszik körül. A képet a pár megbízható fotósa, Matt Porteous készítette a család cornwalli húsvéti kiruccanása során.

A fotó a kislány természet iránti szeretetét hangsúlyozza, akárcsak a tavalyi kép, ahol szeles hajjal, boldogan mosolyogva élvezte a szabadban töltött időt édesanyjával. A képen jól látható a hasonlóság édesapjához, Vilmos herceghez, arcvonásai gyakran váltanak ki megjegyzéseket a nyilvánosság körében. Hosszú, laza haja viszont inkább édesanyjára, Katalinra emlékeztet.

Ez már a második új fotó róla az utóbbi napokban, mivel a család korábban egy közös képet is megosztott 15. házassági évfordulójuk alkalmából, amelyen Sarolta öccsével, Lajos herceg és édesanyjával mosolyog a napon fekve. A rajongók örömmel fogadták az új képet, sokan megjegyezték, mennyire „felnőttes” lett már Sarolta A hercegnőt egyébként Vilmos mini másának nevezték.

Nagyon boldog 11. születésnapot kívánunk Saroltának!

- írták többen a bejegyzés alá.

Sarolta a harmadik a trónöröklési sorban, és egy napon királyi hercegnő lehet, követve nagynénje, Anna hercegnő példáját.

A 2013-as öröklési szabályváltozás óta, amely megszüntette a férfi utódok elsőbbségét, Sarolta lett az első brit hercegnő, aki fiatalabb fiútestvérét megelőzi a sorrendben. Teljes neve Charlotte Elizabeth Diana, és 2015. május 2-án született Londonban.

Fiatal kora ellenére már most hatalmas rajongótábora van, részben kifogástalan viselkedése miatt a nyilvános eseményeken. Gyakran „rendet tesz” testvérei között, különösen Lajos herceg esetében. Mindeközben szülei igyekeznek megóvni magánéletét, egyébként a Lambrook Schoolba jár zavartalanul. Szabadidejében szeret táncolni és rajong Taylor Swift zenéjéért. Lelkes balett-táncos, és barátságkarkötőket is készít; egyszer például „papa” feliratút készített édesapjának.

A bennfentesek szerint Sarolta a királyi család „titkos fegyvere”, mivel otthon határozott, vezető személyiség, aki nem fél kimondani a véleményét. Egy királyi történész szerint ő irányítja a házat. Ezt Katalin is megerősítette, mivel egyik alkalommal függetlennek és irányítónak írta le kislányát - írja a DailyMail.

 

 

 

