Azt hitted, Sarolta hercegnő kiköpött II. Erzsébet? Van valaki, akire még jobban hasonlít!

A brit királyi család rajongói gyakran figyelnek fel apró részletekre – legyen szó öltözködésről, gesztusokról vagy éppen családi hasonlóságokról. Évek óta időről időre felemlegetik, hogy Sarolta hercegnő kiköpött mása dédmamájának, II. Erzsébet királynőnek. Most viszont egy kevésbé reflektorfényben élő rokonnal való egyformaságra figyeltek fel.

Sarolta hercegnő bájos kislány, akit sokan hasonlítanak II. Erzsébet királynőhöz, ám most új családtag került szóba (Fotó: KGC-178 / Northfoto)

Sarolta hercegnő és Lady Sarah Chatto: feltűnő családi hasonlóság a brit királyi családban

Egy brit fórumon kelt szárnyra a felismerés, miszerint II. Erzsébet királynő unokájának, Vilmos hercegnek az egy szem lánya, a tízéves Sarolta hercegnő kiköpött mása az egyik családtagnak: Lady Sarah Chattónak!

S hogy ki is ő? Lady Sarah Chatto Margit hercegnő lánya, így II. Erzsébet unokahúga. Bár nem tölt be aktív, magas rangú királyi szerepet, a családhoz szoros szálak fűzik, és gyakran jelen van fontos eseményeken. Visszafogott stílusa és klasszikus megjelenése miatt sokak szerint ő testesíti meg a „régi vágású” királyi eleganciát.

Sarolta hercegnő, Vilmos herceg és Katalin hercegné lánya pedig már kisgyermekként a figyelem középpontjába került. Ahogy növekszik, egyre többen veszik észre, hogy arcvonásai – különösen a szemei, az arccsontja és a mosolya – meglepően hasonlítanak Lady Sarah-ra.

Lady Sarah Chatto sem igazán tagadhatná származását: egyértelműen látszik a hasonlóság mind II. Erzsébet királynővel, mind pedig Sarolta hercegnővel... (Fotó: KGC-03 / Northfoto)

S ez talán több mint puszta külsőség. Bár a külső hasonlóság sokakat lenyűgöz, a királyi család megfigyelői szerint Sarolta hercegnő személyisége is egyre inkább kirajzolódik. Magabiztos fellépése és természetes eleganciája sokak szerint szintén emlékeztet Lady Sarah visszafogott, mégis határozott jelenlétére.

„Hihetetlen, mennyire hasonlít Sarolta hercegnő Lady Sarah Chattóra. A windsori gének nagyon erősek Charlotte-ban, kétségtelenül örökölte őket. Gyakorlatilag ugyanúgy néznek ki!” – vélekedett a brit királyi család egy rajongója X-en.

„Úristen! Megesküdnék rá, hogy akár Sarah Chatto lánya is lehetne, de persze nem az” – tette hozzá egy másik.