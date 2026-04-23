Édes fotót osztottak meg a szülinapos Lajos hercegről

Katalin hercegné és Vilmos herceg legkisebb gyermeke április 23-án, csütörtökön ünnepli a nyolcadik születésnapját. A család a királyi hagyomány folytatásával és Lajos herceg új fotójának megosztásával ünnepelte az alkalmat.

A képet Matt Porteous készítette Cornwallban a hónap elején. A walesi herceg és hercegnő minden évben közzétesznek egy portrét mindhárom gyermekükről – a 12 éves György hercegről, a 10 éves Sarolta hercegnőről és Lajos hercegről –, ezzel is köszönetképpen azoknak a jóakaróknak, akik boldog születésnapot kívánnak nekik. Míg néha profi fotósok készítenek képeket a családról, a 44 éves Katalin is beállt a kamera mögé az éves fotózáshoz.

Happy birthday, Louis! 8 today! 🎈 pic.twitter.com/HrJeghz8Pw — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2026

A tavalyi születésnapi portré figyelemre méltó, felnőttes változást jelentett Lajos számára. Amellett, hogy hiányzott két elülső foga, farmert is viselt, ami az első alkalom, hogy a fiatal herceg hosszú nadrágot viselt rövidnadrág helyett egy születésnapi képen.

Lajos herceg már nagyfiú, az öltözködéséből is látszik

Nagy-Britanniában klasszikus divat a felsőosztálybeli fiúk számára, hogy nadrág helyett rövidnadrágot és térdzoknit viselnek – még hideg időben is . Mind a 43 éves Vilmos herceg, mind a 41 éves Harry herceg fiatalon rövidnadrágot és hosszú zoknit viselt, György herceg és Lajos herceg pedig a következő generációban is folytatták ezt a trendet.

A királyi családot figyelő személyek nem tudták nem észrevenni, hogy a legfiatalabb walesi testvér még felnőttesebbnek tűnt idei első nyilvános szereplésekor. Ő és György herceg sötétkék öltönyben, fehér ingben és világoskék nyakkendőben jelentek meg apjukhoz hasonlóan, miközben a királyi család a húsvéti reggeli istentiszteletre vonult a windsori kastély területén található Szent György-kápolnába – írja a People.