Édes fotót osztottak meg a szülinapos Lajos hercegről

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 17:30
Katalin hercegné és Vilmos herceg legkisebb gyermeke április 23-án, csütörtökön ünnepli a nyolcadik születésnapját. A család a királyi hagyomány folytatásával és Lajos herceg új fotójának megosztásával ünnepelte az alkalmat.

Lajos herceg már igazi nagyfiú Fotó: Hot magazin!/Profimedia

A képet Matt Porteous készítette Cornwallban a hónap elején. A walesi herceg és hercegnő minden évben közzétesznek egy portrét mindhárom gyermekükről –  a 12 éves György hercegről, a 10 éves Sarolta hercegnőről és Lajos hercegről –, ezzel is köszönetképpen azoknak a jóakaróknak, akik boldog születésnapot kívánnak nekik. Míg néha profi fotósok készítenek képeket a családról, a 44 éves Katalin is beállt a kamera mögé az éves fotózáshoz.

A tavalyi születésnapi portré figyelemre méltó, felnőttes változást jelentett Lajos számára. Amellett, hogy hiányzott két elülső foga, farmert is viselt, ami az első alkalom, hogy a fiatal herceg hosszú nadrágot viselt rövidnadrág helyett egy születésnapi képen.

Lajos herceg már nagyfiú, az öltözködéséből is látszik

Nagy-Britanniában klasszikus divat a felsőosztálybeli fiúk számára, hogy nadrág helyett rövidnadrágot és térdzoknit viselnek – még hideg időben is . Mind a 43 éves Vilmos herceg, mind a 41 éves Harry herceg fiatalon rövidnadrágot és hosszú zoknit viselt, György herceg és Lajos herceg pedig a következő generációban is folytatták ezt a trendet.

A királyi családot figyelő személyek nem tudták nem észrevenni, hogy a legfiatalabb walesi testvér még felnőttesebbnek tűnt idei első nyilvános szereplésekor. Ő és György herceg sötétkék öltönyben, fehér ingben és világoskék nyakkendőben jelentek meg apjukhoz hasonlóan, miközben a királyi család a húsvéti reggeli istentiszteletre vonult a windsori kastély területén található Szent György-kápolnába – írja a People.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
