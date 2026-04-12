Kiderült: ez vár Vilmos hercegék legkisebb gyermekére, Lajosra
Eldőlhet a kis herceg sorsa. Vilmos herceg és Katalin hercegné legkisebb gyermekének sorsa különbözni fog Harry herceg sorsától?
Lajos herceg nyolcadik születésnapja közeleg, Katalin hercegné és Vilmos herceg legkisebb fia hamarosan belép a királyi teendőkkel teli rögös útvesztőbe.
Vilmos herceg fia, nemsokára elláthatja királyi feladatat
Ahogy közeledik a ,,Győzelem napja" visszaemlékezhetünk a tavalyi eseményre, ahol Lajos herceg kétségtelenül ellopta a rivaldafényt. Miközben a királyi család Viktória királynő emlékművénél figyelte a elvonulást, az ifjú herceg azzal szórakoztatta a nézelődőket, hogy lazán utánozta bátyja, György herceg hajmozdulatát, majd játékosan megrángatta apja RAF-egyenruháját.
Nem ez az első eset, hogy mulattatta a királyi rajongókat Lajos viselkedése. Akár pajkosan grimaszol anyjának, akár nagyapja ölében ül, akár a Buckingham-palota erkélyén táncol, Vilmos hercegék fia gyorsan elnyerte az emberek szívét.
Katalin hercegné és Vilmos herceg legkisebb fia a negyedik a trónöröklési sorban, és bár hajaz Harry herceg kezdeti sorsára, nem valószínű, hogy neki csak a ,,tartalék" szerep jut.
Igazi karakter, de nagyon jó fiú. Szeret ugratni a bátyját és a nővérét
- idézi a Mirror Vilmos herceg egykori szavait.
Most, hogy közeledik Lajos herceg születésnapja, minden szem a királyi beléptetésére szegeződik. Növekvő életkora kétségtelenül magával hordozza feladatainak ellátását a királyi családon belül. A BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond szerint, ahogy Lajos nő szépen lassan rá fog ébredni, hogy bátyja lesz a jövendőbeli király.
„Egy átlagos családban is elég nehéz három gyereket felnevelni, ezért egyáltalán nem irigylem azt a családi helyzetet, amit a sors Vilmosra és Katalinra és a gyermekeikre szabott” - mondta Jennie.
A szakértők szerint Katalin hercegné és férje, a jövendőbeli király mindent megtesznek annak érdekében, hogy legkisebb fiúk egyaránt abban a szeretetben részesüljön, mint testvérei. Talán túlságosan is tisztában vannak azzal, hogy a legkisebb fiú szerepe kihívásokkal teli lehet, különösen, amióta Harry herceg kifejtett érzéseit memoárjában.
Azért születtem, hátha valami történne Willyvel
- írta Harry herceg.
Ezek után Vilmos hercegék rendkívül ügyelnek arra, hogyan nevelik Lajos herceget. „Otthon biztosan arra törekszenek, hogy mindhárom gyermeket pontosan ugyanúgy kezeljék. De aligha van olyan ember, aki alkalmasabb lenne ennek a bonyolult helyzetnek a kezelésére, mint Katalin. Annyi időt és energiát fektetett a korai fejlődés és a gyermekkori nevelés tanulmányozásába, hogy biztos vagyok benne: megtalálja a legjobb megoldást erre a kényes helyzetre.”
Kétségtelen, hogy igyekszik gyermekeit megvédeni a királyi nyomástól ilyen fiatalkorukban. A gyermekeket fokozatosan vezetik be a királyi közéletbe, és ugyanabba az előkészítő iskolába járnak Lambrookba, Berkshire-i otthonuk közelében. Katie Nicholl királyi szakértő szerint Katalin hercegné a magánéletben olyan, mint bármelyik hagyományosan dolgozó szülő; farmerben jár smink nélkül és lavírozik a teendői között.
György herceg ugyan hamarosan király lesz, de a közelgő, „leegyszerűsített” monarchia fényében Sarolta hercegnő és Lajos herceg is valószínűleg kulcsszerepet fognak betölteni a királyi családban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre