Kiderült: ez vár Vilmos hercegék legkisebb gyermekére, Lajosra

Lajos herceg nyolcadik születésnapja közeleg, Katalin hercegné és Vilmos herceg legkisebb fia hamarosan belép a királyi teendőkkel teli rögös útvesztőbe.

Vilmos herceg és Katalin hercegné fia, Lajos kezd felnőni Fotó: Jonathan Brady

Vilmos herceg fia, nemsokára elláthatja királyi feladatat

Ahogy közeledik a ,,Győzelem napja" visszaemlékezhetünk a tavalyi eseményre, ahol Lajos herceg kétségtelenül ellopta a rivaldafényt. Miközben a királyi család Viktória királynő emlékművénél figyelte a elvonulást, az ifjú herceg azzal szórakoztatta a nézelődőket, hogy lazán utánozta bátyja, György herceg hajmozdulatát, majd játékosan megrángatta apja RAF-egyenruháját.

Nem ez az első eset, hogy mulattatta a királyi rajongókat Lajos viselkedése. Akár pajkosan grimaszol anyjának, akár nagyapja ölében ül, akár a Buckingham-palota erkélyén táncol, Vilmos hercegék fia gyorsan elnyerte az emberek szívét.

Katalin hercegné és Vilmos herceg legkisebb fia a negyedik a trónöröklési sorban, és bár hajaz Harry herceg kezdeti sorsára, nem valószínű, hogy neki csak a ,,tartalék" szerep jut.

Igazi karakter, de nagyon jó fiú. Szeret ugratni a bátyját és a nővérét

- idézi a Mirror Vilmos herceg egykori szavait.

Most, hogy közeledik Lajos herceg születésnapja, minden szem a királyi beléptetésére szegeződik. Növekvő életkora kétségtelenül magával hordozza feladatainak ellátását a királyi családon belül. A BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond szerint, ahogy Lajos nő szépen lassan rá fog ébredni, hogy bátyja lesz a jövendőbeli király.

„Egy átlagos családban is elég nehéz három gyereket felnevelni, ezért egyáltalán nem irigylem azt a családi helyzetet, amit a sors Vilmosra és Katalinra és a gyermekeikre szabott” - mondta Jennie.

A szakértők szerint Katalin hercegné és férje, a jövendőbeli király mindent megtesznek annak érdekében, hogy legkisebb fiúk egyaránt abban a szeretetben részesüljön, mint testvérei. Talán túlságosan is tisztában vannak azzal, hogy a legkisebb fiú szerepe kihívásokkal teli lehet, különösen, amióta Harry herceg kifejtett érzéseit memoárjában.

Azért születtem, hátha valami történne Willyvel

- írta Harry herceg.