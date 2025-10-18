Nemet mondott Katalin és Vilmos: Lajos herceg érdekében kellett meghozniuk ezt a döntést
Vilmos herceg és Katalin hercegné fontosabb teendőkre hivatkozva utasította el a fiatalabbik fiuk hivatalos meghívását. Bár Lajos hercegnek kimondottan tetszett volna ez az esemény.
Egy Lajos herceg számára felajánlott hivatalos szerepet Vilmos herceg és Katalin hercegné udvariasan visszautasított, noha az esemény nagyon tetszett volna a walesi hercegi pár kisebbik gyermekének.
Lajos herceg hivatalos megjelenését a szülei utasították vissza
Miután kiderült, hogy Lajos odavan a gesztenyézésért (az angol „conkers” játékért, ahol gyerekek lógesztenyékkel játszanak), a World Conker Championships – a Gesztenye Világbajnokság –, levelet küldött Vilmosnak és Katalinnak, hogy Lajost tiszteletbeli védnöknek kérjék fel. A szülők azonban udvariasan nemet mondtak - adta hírül az Express.
A Kensington-palota szóvivője a The Telegraph-nak elmondta:
Nagyon köszönjük a meghívást, de Lajos herceg jelenleg a tanulmányaira koncentrál.
Katalin egyébként korábban is mesélt Lajos gesztenyemániájáról: „Állandóan gesztenyéket találunk a szekrényekben, az ágyában – egyszerűen mindenhol gesztenyék vannak!” – árulta el a cserkészek és Melania Trump társaságában tett windsori látogatásán.
A World Conker Championships 1965 óta több mint 420 000 fontot (közel 190 millió forint) gyűjtött jótékonysági szervezeteknek, amelyek a látássérülteket támogatják. A versenyt minden év októberének második vasárnapján rendezik meg Northamptonshire-ben, ahol a résztvevők a „Gesztenye Királya” és „Királynője” címért küzdenek. A játék első ismert feljegyzése 1848-ból, a Wight-szigetről származik. A „conker” valójában a vadgesztenyefa fényes, barna magja, amely tüskés zöld burokban nő, és ősszel, amikor lehull, a burok felreped, felfedve a csillogó magot.
Lajos herceg már 2023-ban is részt vett az első hivatalos programján, amikor szüleivel együtt önkéntesként segített a cserkészek munkájában Slough-ban. Azóta több fontos eseményen is megjelent: a Trooping the Colour katonai parádén, a királynő jubileumi ünnepségén, valamint a karácsonyi sétákon.
Lajos és testvérei, György herceg és Sarolta hercegnő jelenleg mindannyian a Lambrook előkészítő iskolába járnak Berkshire-ben. György várhatóan 2026-ban vált iskolát – felmerült, hogy szüleik egykori intézményei, az Eton College és a Marlborough College is szóba jöhetnek a folytatásban.
