Nemet mondott Katalin és Vilmos: Lajos herceg érdekében kellett meghozniuk ezt a döntést

Egy Lajos herceg számára felajánlott hivatalos szerepet Vilmos herceg és Katalin hercegné udvariasan visszautasított, noha az esemény nagyon tetszett volna a walesi hercegi pár kisebbik gyermekének.

Lajos herceg számára a tanulás jelenleg fontosabb, mint a hivatalos megjelenés, épp ezért szülei udvariasan visszautasították a felkérést / Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Lajos herceg hivatalos megjelenését a szülei utasították vissza

Miután kiderült, hogy Lajos odavan a gesztenyézésért (az angol „conkers” játékért, ahol gyerekek lógesztenyékkel játszanak), a World Conker Championships – a Gesztenye Világbajnokság –, levelet küldött Vilmosnak és Katalinnak, hogy Lajost tiszteletbeli védnöknek kérjék fel. A szülők azonban udvariasan nemet mondtak - adta hírül az Express.

A Kensington-palota szóvivője a The Telegraph-nak elmondta:

Nagyon köszönjük a meghívást, de Lajos herceg jelenleg a tanulmányaira koncentrál.

Katalin egyébként korábban is mesélt Lajos gesztenyemániájáról: „Állandóan gesztenyéket találunk a szekrényekben, az ágyában – egyszerűen mindenhol gesztenyék vannak!” – árulta el a cserkészek és Melania Trump társaságában tett windsori látogatásán.

A World Conker Championships 1965 óta több mint 420 000 fontot (közel 190 millió forint) gyűjtött jótékonysági szervezeteknek, amelyek a látássérülteket támogatják. A versenyt minden év októberének második vasárnapján rendezik meg Northamptonshire-ben, ahol a résztvevők a „Gesztenye Királya” és „Királynője” címért küzdenek. A játék első ismert feljegyzése 1848-ból, a Wight-szigetről származik. A „conker” valójában a vadgesztenyefa fényes, barna magja, amely tüskés zöld burokban nő, és ősszel, amikor lehull, a burok felreped, felfedve a csillogó magot.

Lajos herceg már 2023-ban is részt vett az első hivatalos programján, amikor szüleivel együtt önkéntesként segített a cserkészek munkájában Slough-ban. Azóta több fontos eseményen is megjelent: a Trooping the Colour katonai parádén, a királynő jubileumi ünnepségén, valamint a karácsonyi sétákon.

Lajos és testvérei, György herceg és Sarolta hercegnő jelenleg mindannyian a Lambrook előkészítő iskolába járnak Berkshire-ben. György várhatóan 2026-ban vált iskolát – felmerült, hogy szüleik egykori intézményei, az Eton College és a Marlborough College is szóba jöhetnek a folytatásban.