Lerántotta a leplet a szakértő: így viselte Katalin, hogy Vilmos herceg kidobta

2007-ben sokakat megrázott az, amikor Vilmos herceg és a későbbi Katalin hercegné szakítottak. A pár kapcsolata ekkor már öt éve tartott, ám úgy tűnt, ezzel minden véget ért köztük: ma már tudjuk, ez szerencsére nem így történt. Egy királyi szakértő nemrég felidézte, milyen volt személyesen találkozni Katalinnal abban az időszakban, amikor épp egyedülálló nőként tűnt fel Londonban társasági eseményeken.

Vilmos herceg és Katalin hercegné kapcsolata nem volt mentes a zökkenőktől / Fotó: AFP

Richard Eden, aki több mint két évtizede ír a brit királyi családról, egy partin futott össze először Katalinnal, nem sokkal a szakítás után. A találkozás különösen emlékezetes maradt számára, hiszen ugyanazon az estén beszélgetett a tragikusan fiatalon elhunyt társasági hírességgel, Tara Palmer-Tomkinsonnal is, aki próbálta kifaggatni a szakításról Katalint, ám a későbbi hercegné állította, hogy minden rendben van, azután lezárta a témát.

A testbeszédével világossá tette, hogy nem akarja megvitatni ezt a kérdést, majd a beszélgetést gyorsan átterelte a boldogabb és kevésbé feszült ügyekre

- írta le a jelenetet Eden.

Vilmos és Katalin egyébként a skóciai St. Andrews-i Egyetem hallgatóiként ismerkedtek meg, ám kapcsolatuk a szakításuk után igencsak megromlott. A herceg ezt követően a hadseregben folytatta a kiképzését, míg a későbbi hercegné állítólag szívesen járt bulikra a barátaival.

Eden a Daily Mail Palace Confidential podcastjében osztotta meg az emlékeit:

Az első beszélgetésem Katalinnal a szakítás idején történt. Egy könyvbemutatón találkoztunk, és már akkor nyilvánvalóvá vált számomra, hogy erős, határozott személyiség, akit nem lehet rávenni arra, hogy olyasmiről beszéljen, amiről nem akar. Volt benne valami abból a királyi tartásból, ami a család idősebb tagjait is jellemzi: bárkivel képes volt könnyed társalgást folytatni, miközben semmit sem árult el magáról.

A királyi szakértő azt is elárulta, hogy Katalin húga, Pippa Middleton gyakrabban mutatkozott partikon, ám a család egészét rendkívül barátságosnak írta le. Eden szerint egyébként a Middletonok valódi áldást jelentettek a brit királyi család számára.

Érdekesség, hogy a szakítás idején sokan bulizós, szabad szellemű fiatal nőként tekintettek Katalinra, ám személyes benyomása alapján Eden egészen mást látott: egy komoly, kifinomult nőt, aki pontosan tudja, hol húzza meg a határokat.

Vilmos és Katalin végül még ugyanabban az évben kibékültek, majd 2011-ben összeházasodtak. Ma három gyermek, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg büszke szülei, és a brit monarchia egyik legnépszerűbb párosát alkotják - írja a Mirror.