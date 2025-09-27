„Az élet teszt elé állított minket” – Vilmos herceg megtörte a csendet élete legnehezebb időszakáról

Vilmos herceg egy televíziós műsorban nyílt meg életének egyik legnehezebb időszakáról. A Eugene Levy által készített The Reluctant Traveler című sorozat vendége volt a herceg, aki körbevezette a műsorvezetőt a Windsori kastélyban, miközben az élet nagy kérdéseiről beszélgettek.

Vilmos herceg családja számára az előző évek rendkívül nehezek voltak Fotó: Jonathan Brady

Eugene Levy bejárja Londont, mielőtt ellátogat a kastélyba. Nem minden turistát éri az a megtiszteltetés, hogy Vilmos herceg személyesen vezeti végi a kastély kertjében. A herceg rámutat erre a vicces helyzetre, és így is fogadja a műsorvezetőt és a stábot.

Mindenkinek ezt a szolgáltatást nyújtjuk. Személyre szóló sétákat biztosítunk mindenkinek

A páros nem egyedül kelt útra, a hercegi pár fekete angol cocker spániel kutyusa is a férfiak mellett sétál. A kiskutya az Orla nevet viseli és hűségesen halad gazdája mellett.

A műsorvezető megkérdezte a herceget, hogy mit csinál szabadidejében. Vilmos hercegnek sok hivatalos eseményen kell megjelennie, állandóan a médiában, ezen felül férj és háromgyerekes apa. A herceg nem rendelkezik sok szabadidővel, ezért mókás választ adott a kérdésre.

Alszom. Amikor három pici gyereked van, akkor az alvás fontos része az életednek

A séta után a két férfi leül egy kocsmába néhány ital erejéig. A kocsmában Vilmos herceg megnyílik az utóbbi évek nehézségeiről. 2024-ben egymás után diagnosztizálták Károly király és Katalin hercegnőt rákos betegséggel.

Vilmos édesapja és a felesége egészsége miatt is rendkívül aggódott. Katalin hercegné 2024 márciusában jelentette be, hogy rákban szenved. A hercegné nagyjából egy évig állt kezelés alatt, ez idő alatt a lassan gyógyult.

Azt mondanám, hogy 2023-24 volt az életem legnehezebb időszaka. Néha az élet tesztel minket és a nehézségen való továbblépés tesz minket azzá, akik vagyunk

A hercegné júliusban tért vissza a hivatalos kötelességeihez, de a kezelés után sem állt teljesen helyre az egészsége. Katalin a sugárkezelés hatására még elég gyenge, de idővel egyre jobbá válik az életük - írja a People.