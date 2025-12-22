Fenyő Miklós bevallotta: Ezen a két dalán változtatna!

Fenyő Miklósnak újra közös dala van Szikora Róberttel: mint ismert, a Hungáriában zenéltek együtt, de összevesztek, utóbbi pedig kilépett a sikerei csúcsán lévő zenekarból. Azóta persze már régen kibékültek.

Fenyő Miklós szerint a szöveg nagyon fontos egy rock and roll dalnál

1982-ben írtunk utoljára közös dalt. Szívesen csinálok vele közösen számot, ha úgy adódik és van egy tartalma. Nem zárom ki ezt sem, majd meglátjuk, mire szólít fel minket a jó sorsunk

- magyarázta a zenészikon.

Fenyő Miklós szerint számtalanszor próbálták megfejteni szövegeik sikerét kritikusok vagy esztéták. Szerinte nem olyan nehéz rájönni: van egy kultúránk, egy társadalom, amelyben szocializálódtunk, annak minden tapasztalata előkerül. A szövegírást nagyon fontos dolognak tartja, és most is kellett egy jó gondolat.

Megvan erről a saját véleményem. Egy dalszövegnek kereknek kell lenni, értelme kell, hogy legyen. Szólnia kell valamiről és szólnia kell a megalkotójáról is. Ha visszatükrözi az én stílusomat, amelyben a dalokat már 57 éve írogatom, az jó: azok rám jellemzőek, azokat valaki el tudja képzelni.

A Fenyő Miklós dalokat sokan szeretik

Ha nem vagy jó lelkiállapotban, és nincs egy jó gondolatod, amibe beleszerettél, akkor lehet, hogy kínok között megy. De akkor miért csinálja az ember? Kínlódni nem akar senki. Amikor dalt írok, nekem jó hangulatom van.

- mondta a legenda, aki bevallotta, hogy olyan is előfordult, hogy szorította a határidő, de azért annyira nem, hogy összecsapott volna egy szöveget. „Ha örömet okoz, akkor kigurul a dal. Lehet rajra tépelődni, de a dal vázát jókedvében teremti meg az ember. A zenével is így vagyok, mint a szöveggel” – tette hozzá.

Két dalszövege van, amelyben egy-egy szót átírna. „Valahányszor hallom, mindig azt gondolom, hogy hopp, oda más mellett volna” – mondta erről.

Idén is lesz ünnepi Fenyő Miklós koncert

A Kasza Bubu című számát említette, ennek első sorát ő énekli, a másodikat már Szikora. Ott hangzik el, hogy „a fiú sziú, a lány maja, na ja”, oda most már azt írná, hogy a „csaja maja, na ja.” Ezt azóta már így énekelték a színpadon is, de ettől nem lesz új verzió, csak egy szócseréről van szó. A zenész a Retro Rádió vendége volt, de a másik dalszöveget nem említette.