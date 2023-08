Vége a háborúnak! – Kibékült Fenyő Miklós és Szikora Robi, óriási bulira készülnek – Videó!

Májusban letarolta a hazai médiát Fenyő Miklósék bejelentése, miszerint 2024. június 1-jén egy nagykoncert erejéig újra összeáll a legendás magyar együttes, a Hungária.

Szikora Robi és Fenyő Miki elásta a csatabárdot Fotó: Szabolcs László

Még az óriási öröm ellenére is sokakat meglepett a banda váratlan koncertje, hiszen nem titok, hogy nem éppen szépen váltak el egymástól anno a tagok, és az évek során sem lett jobb a kapcsolatuk. Így különösen izgatottan várja mindenki a jövő évi koncertet, amelyen a zenekar még élő tagjai, Fenyő Miklós, Dolly, Szikora Róbert és Novai Gábor feltehetően utoljára állnak össze.

Arról meg már nem is beszélve, hogy utoljára 29 évvel ezelőtt, az akkori Népstadionban 100 000 néző előtt adott koncertet a Hungária, a júniusi bulit pedig a Puskás Aránéban tartják. Addig is sokakat foglalkoztat, hogy milyen most a kapcsolata az egykori bandatagoknak, mindenki megnyugodhat: vége a háborúnak.

Erről pedig nem más számolt be, mint Fenyő Miklós és Szikora Róbert, akik a Tények Plusz stábjának adtak egy exkluzív interjút életük legmeghatározóbb időszakáról és a Hungária nagy visszatéréséről is.