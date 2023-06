Szikora Róbert betiltaná Alice Cooper budapesti koncertjét

Szikora Róbert gyomra nem veszi be, hogy Alice Cooper amerikai világsztár feketére festett szemmel, ördögi kinézettel színesíti koncertjeit. Ahogyan attól is lúdbőrözik, hogy a zenész színpadi kellékei között kényszerzubbony, óriáskígyó és a különböző kínzóeszközök is helyet kapnak. Márpedig hamarosan ez a produkció Magyarországra látogat. Robi pedig egyenesen betiltaná az ilyen koncerteket – idézte a zenész szavait a Ripost.

Szikora Róbert szerint a világsztár kártékony, mint egy háború (Fotó: Facebook/Alice Cooper)

Róbert ki sem mondja a nevét

A Hollywood Vampires egy felejthetetlen koncerttel szeretné meglepni a rockzene rajongóit. A legendás banda tagjai között található Johnny Depp és Alice Cooper, a jegyek pedig szépen fogynak. Szikora Róbert azonban ennek közel sem örül. A csikidám atyja felháborítónak tartja, hogy hazánkba is beengedik a sátánista amerikai „lényeket”. Mert hogy Marilyn Mansonhoz hasonlóan Alice Coopert sem tartja embernek és ugyanolyan károsnak ítéli meg a két botrányos kinézetéről elhíresült előadót.

Szikora rosszul van a sátánista rockzenésztől (Fotó: Szabolcs László)

Nem hiszem el, hogy ez most újra megtörténhet, teret adunk egy újabb ilyen lénynek

– fakadt ki a Ripostnak Szikora Róbert. „Miért kell ez? Elképesztően károsak! Szellemi fertőzést hoznak hazánkba, most ez a lény lesz a szellemi fertőzés gócpontja, vagyis a koncert. A fiatal kamaszok, akik roppant fogékonyak, elhiszik nekik, hogy az a jó, amit ők képviselnek. Ezeknek a tiniknek még nincs kialakult stílusuk, de ez megfogja őket, mert más, különc, különleges. Pedig ez is olyan, mint a háború, nem csak az ember testét, a lelkét is megöli! Mint az éhes oroszlán, köröz az emberek körül, nézi, kit vigyen el!” – nyilatkozta a zenész, aki szerint jobb lenne, ha az ilyen zenészeket nem engednék színpadra.