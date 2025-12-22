„Sofőrrel jöttem és józanul”: Curtis kimondta, Orbán Viktor pedig megosztotta
Jól kiosztották Majkát.
Majka múlthéten a Facebook oldalán osztotta meg a beismerő vallomását, miszerint egy bulin koccintott pár pohárral a mögötte álló évre. A volán mögé piásan ült be, de a rendőrök leintése miatt csak pár száz métert gurult, majd igazoltatták. Erre reagált egykori társa, Curtis, akivel azóta sincsenek felhőtlen viszonyban.
Curtis állandó sztárfellépőként most Szegeden lépett fel a Háborúellenes Gyűlésen, és ennek apropóján pikírt megjegyzéssel reagált Majka botrányára.
„Kocsival Jöttél?”
– hangzik el az Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóban a Curtis felé intézett kérdés, mire a rapper így felelt:
„Én sofőrrel… és józanul”
Nos, ez az, ami Majkának nem jött össze a fáradságos óév búcsúztatására tartott esemény után.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre