RETRO RÁDIÓ

„Sofőrrel jöttem és józanul”: Curtis kimondta, Orbán Viktor pedig megosztotta

Jól kiosztották Majkát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 18:39
orbán viktor curtis majka

Majka múlthéten a Facebook oldalán osztotta meg a beismerő vallomását, miszerint egy bulin koccintott pár pohárral a mögötte álló évre. A volán mögé piásan ült be, de a rendőrök leintése miatt csak pár száz métert gurult, majd igazoltatták. Erre reagált egykori társa, Curtis, akivel azóta sincsenek felhőtlen viszonyban.

Curtis kimondta, Orbán Viktor pedig megosztotta: „Sofőrrel jöttem és józanul”
Curtis kimondta, Orbán Viktor pedig megosztotta: „Sofőrrel jöttem és józanul” Fotó: MW

Curtis állandó sztárfellépőként most Szegeden lépett fel a Háborúellenes Gyűlésen, és ennek apropóján pikírt megjegyzéssel reagált Majka botrányára.

„Kocsival Jöttél?” 

hangzik el az Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóban a Curtis felé intézett kérdés, mire a rapper így felelt: 

„Én sofőrrel… és józanul” 

Nos, ez az, ami Majkának nem jött össze a fáradságos óév búcsúztatására tartott esemény után.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu