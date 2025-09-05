Ezt nem gondoltuk volna róla: ezzel a sztárral részegedett le Vilmos herceg

Vilmos herceg nem egyszer szerepelt már dokumentumfilmekben és televíziós műsorokban, hírességek társaságában. Most kiderült, hogy a herceg az AppleTV új sorozatában, a The Reluctant Traveler (A kedvetlen utazó) harmadik évadában Eugene Levy-vel, a Schitt’s Creek sztárjával fog szerepelni. Vilmos herceg a sorozat különleges vendége lesz.

Vilmos herceg egy új sorozatban bukkan fel / Fotó: ZUMAPRESS.com

Vilmos herceg A kedvetlen utazó új évadában szerepel

A műsor először 2023-ban debütált az Apple TV+-on. A sorozat, a címnek megfelelően, egy ismert, otthonülő embert követ nyomon, aki a világ különböző részeire utazik el, hogy új élményeket és kultúrákat fedezzen fel - írja az Express. A harmadik évad, amelyben Vilmos is feltűnik, szeptember 19-én érkezik, az előzetesben pedig az egyik látványos helyszín az Egyesült Királyság, ahol Eugene a herceggel találkozik.

Szerepelt a bakancslistádon, hogy lerészegedj Vilmos herceggel?

- teszi fel a kérdést a közösségi médiában megosztott videóban Vilmos, miközben együtt sétálnak Eugene-nal egy ösvényen, és amire az a válasz érkezik:

Ez aztán a bakancslista!

Nem ez az első alkalom, hogy Vilmos az idén szerepel a tévében: márciusban a Clarkson farmja legújabb évadában is feltűnt. Rövid szereplése során Vilmos elmondta, hogy ő és a fia, György herceg is hatalmas rajongói a népszerű műsornak.