RETRO RÁDIÓ

28 éve halt meg Diána hercegné – sosem látott képet posztolt a testvére

Charles Spencer gróf kegyelettel emlékezik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 10:00
Charles Spencer Diána walesi hercegné autóbleset Harry herceg Vilmos herceg

Diána walesi hercegné öccse, Charles Spencer gróf megható bejegyzést tett közzé  nővére halálának évfordulóján vasárnap. A 61 éves gróf az Instagramon osztott meg egy fotót, amelyen az Althorp-birtok kertjéből szedett virágok láthatók – ezeket vitte el Diána végső nyughelyére, az Althorp birtok tóval körülvett szigetére.

diana hercegné
Diána 28 évvel ezelőtt hunyt el egy halálos autóbalesetben (Fotó: Zuma/Northfoto)

A kép mellé ennyit írt: „Virágok, amelyeket ma reggel szedtünk az Althorp-kertből a szigetre. Mindig lehetetlen nap.” Charles Spencer az évfordulón valószínűleg személyesen is ellátogatott a szigetre, ahová csak csónakkal lehet átkelni. A gróf korábban elárulta: gyakran, szinte minden nap kilátogat nővére nyughelyéhez, hogy így őrizze emlékét. Egy évvel ezelőtt a Good Morning Britain című reggeli műsorban beszélt arról, hogyan élte túl a veszteséget: „Biztos vagyok benne, hogy szinte minden családban van trauma. Az ember idővel megtanul együtt élni vele, bár sosem múlik el igazán” – idézet szavait az Express.

Diana fiai, Vilmos herceg és Harry herceg nem tettek közzé nyilvános megemlékezést, de feltételezhető, hogy családjuk körében, magánúton tisztelegtek édesanyjuk emléke előtt.

A rajongók azonban világszerte megemlékeztek a néhai hercegnőről, és sokan üzentek Charles Spencer bejegyzése alá is. Egy hozzászóló így írt: „Ő örökké a szívünkben él.” Egy másik pedig: „Diana soha nem lesz elfelejtve. Ő volt az igazi nép hercegnője. El sem tudom képzelni, mennyire nehéz lehet ez a nap önnek és a fiai számára.”

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu