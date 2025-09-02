28 éve halt meg Diána hercegné – sosem látott képet posztolt a testvére

Diána walesi hercegné öccse, Charles Spencer gróf megható bejegyzést tett közzé nővére halálának évfordulóján vasárnap. A 61 éves gróf az Instagramon osztott meg egy fotót, amelyen az Althorp-birtok kertjéből szedett virágok láthatók – ezeket vitte el Diána végső nyughelyére, az Althorp birtok tóval körülvett szigetére.

Diána 28 évvel ezelőtt hunyt el egy halálos autóbalesetben (Fotó: Zuma/Northfoto)

A kép mellé ennyit írt: „Virágok, amelyeket ma reggel szedtünk az Althorp-kertből a szigetre. Mindig lehetetlen nap.” Charles Spencer az évfordulón valószínűleg személyesen is ellátogatott a szigetre, ahová csak csónakkal lehet átkelni. A gróf korábban elárulta: gyakran, szinte minden nap kilátogat nővére nyughelyéhez, hogy így őrizze emlékét. Egy évvel ezelőtt a Good Morning Britain című reggeli műsorban beszélt arról, hogyan élte túl a veszteséget: „Biztos vagyok benne, hogy szinte minden családban van trauma. Az ember idővel megtanul együtt élni vele, bár sosem múlik el igazán” – idézet szavait az Express.

Diana fiai, Vilmos herceg és Harry herceg nem tettek közzé nyilvános megemlékezést, de feltételezhető, hogy családjuk körében, magánúton tisztelegtek édesanyjuk emléke előtt.

A rajongók azonban világszerte megemlékeztek a néhai hercegnőről, és sokan üzentek Charles Spencer bejegyzése alá is. Egy hozzászóló így írt: „Ő örökké a szívünkben él.” Egy másik pedig: „Diana soha nem lesz elfelejtve. Ő volt az igazi nép hercegnője. El sem tudom képzelni, mennyire nehéz lehet ez a nap önnek és a fiai számára.”