Két hatalmas változtatást hoz Vilmos herceg, ha király lesz – árulkodott a királyi inas

Már vannak árulkodó jelek. Vilmos herceg már most az uralkodáson gondolkodik?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 11:00
Vilmos herceg király uralkodás

Paul Burrell szerint Vilmos olyan reformokra készül trónra lépésekor, amelyek felkavarhatják a hagyományokat – köztük azt, hogy nem viseli a koronát. A döntéseket Burrell állítása szerint Diana hercegnő „leckéje” inspirálta, és már Károly király koronázásán láthattunk egy árulkodó jelet.

Vilmos herceg
Vilmos herceg valóban reformokat vezetne be?
Fotó: AFP

Királyi földrengést jósol Paul Burrell, II. Erzsébet és Diana egykori inasa: szerinte Vilmos herceg két hatalmas változtatással indítana, amikor egyszer a trónra lép. A legmeglepőbb állítás: Vilmos nem viselné a koronát – legalábbis nem a hagyományos formában és nem a régi szabályok szerint.

Burrell úgy véli, a lépések vitát kavarhatnak, ám egyértelműen illeszkednek ahhoz a szemlélethez, amelyet Diana hercegnő közvetített fiainak: az emberek közelsége, a modern, emberléptékű monarchia. 

Diana leckéje

 – Mondta az egykori inas a Daily Mailnek – szerinte a protokoll felett álló emberséget jelenti.

Burrell egy kulcsfontosságú jelre is felhívja a figyelmet: szerinte már Károly király 2023-as koronázásán láthattuk, merre tart Vilmos. A koronázási pillanatokban mutatott gesztusok, a személyesebb, kevésbé pompa-központú megközelítés mind arra utalnak, hogy a jövendőbeli uralkodó karcsúbb, modernebb udvari működésben gondolkodik.

A Palace Confidential heti hírlevele szerint a változtatások célja nem a hagyományok megtagadása, hanem azok újrasúlyozása: a látványos ceremóniák helyett több fókusz kerülhet majd a közszolgálatra, a jótékonyságra és a 21. századi társadalmi ügyekre. Hivatalos palotai megerősítés nincs a konkrét tervekről, Burrell állításai azonban újraindították a vitát: mennyire lehet, és mennyire kell modernizálni a monarchiát úgy, hogy közben megőrizze a tekintélyét?

 

