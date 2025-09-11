Megtörte a csendet Meghan Markle: így érzi magát Harry herceg utazásával kapcsolatban

Harry herceg ezen a héten több ezer kilométerre van feleségétől, Meghan Markle-től, aki mindezek ellenére távolról is kimutatja támogatását.

A távolság ellenére is támogatja férjét Meghan Markle. Fotó: AFP

Hétfő este Harry részt vett a londoni WellChild Awards átadóján, ahol számos hírességgel együtt jelent meg. Az esemény célja, hogy támogassa és elismerje az Egyesült Királyság inspiráló fiataljait, akik súlyos betegséggel küzdenek. A herceg itt egy kis időt töltött együtt a díjazottakkal és a jelöltekkel, miközben játékos oldalát is megmutatta, egy ponton például lufikard-párbajt vívott egy kislánnyal.

Meghan Markle megtörte a csendet

Ez az aranyos pillanat Meghan szívét is megérintette, aki jelenleg Montecitóban tartózkodik két gyermekükkel. Kedden Instagram-történetében osztotta meg a rövid videót férjéről, amelyhez két rózsaszín szívecskét is mellékelt. Ez volt az első alkalom, hogy Meghan posztolt a közösségi médiában, mióta Harry az Egyesült Királyságba érkezett.

Harryt legutóbb májusban látták Nagy-Britanniában, amikor elvesztett egy régóta húzódó jogi csatát a Belügyminisztériummal a biztonsági intézkedéseinek megváltoztatása miatt. Az elmúlt hónapokban többször is nyíltan beszélt arról, hogy szeretne kibékülni családjával, és most azt találgatják, hogy találkozik-e édesapjával, ugyanis az uralkodónak ezen a héten több hivatalos találkozója is van, amelyek miatt akár vissza is térhet a fővárosba.

A megbékélés reménye már a nyáron újra felcsillant, amikor Károly király és Harry csapatának magas rangú munkatársait titkos találkozón látták Londonban. Ezt sokan az első lépésnek tartották a kapcsolat helyreállítása felé.

Vilmos herceggel kapcsolatban azonban nincs ilyen szerencséje Harrynek. Belső források szerint a trónörökösnek egyáltalán nincs szándékában találkozni a testvérével az Egyesült Királyságba tett látogatása során, és nem is várható, hogy összefutnak. Hétfőn a testvérek mindössze 12 kilométerre voltak egymástól, miközben tiszteletüket tették a nemzet leghosszabb ideig uralkodó királynője, néhai nagymamájuk halálának harmadik évfordulóján.