Gyászol a zeneipar: Meghalt Chris Rea

Szörnyű hír érkezett hétfő délután: Elhunyt Chris Rea (Christopher Anton Rea) brit rockgitáros, énekes, zeneszerző és szövegíró.

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Chris Rea legendás karácsonyi dalokat adott elő

Pont karácsony előtt hunyt el Chris Rea, aki olyan dalokat hagyott a világra, mint a Do They Know It's Christmas? vagy a Driving Home for Christmas.

A család szóvivője közölte a lesújtó hírt a BBC-vel:

Mélységes szomorúsággal jelentjük be szeretett Chrisünk halálát. Ma reggel, rövid betegség után, családja körében békésen elhunyt a kórházban.

Chris Rea 1951-ben született Middlesbrough-ban, Angliában. 1980-ban nősült meg, házasságából két gyermeke született: Josie és Julia. Alkotásai miatt a zeneszerzőre mindenki úgy emlékszik, mint az angol Bruce Springsteenre. Pályafutása során 25 stúdióalbumot adott ki, és lemezeiből 30 millió példány kelt el világszerte.