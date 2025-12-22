Gyászol a zeneipar: Meghalt Chris Rea
74 éves volt.
Szörnyű hír érkezett hétfő délután: Elhunyt Chris Rea (Christopher Anton Rea) brit rockgitáros, énekes, zeneszerző és szövegíró.
Chris Rea legendás karácsonyi dalokat adott elő
Pont karácsony előtt hunyt el Chris Rea, aki olyan dalokat hagyott a világra, mint a Do They Know It's Christmas? vagy a Driving Home for Christmas.
A család szóvivője közölte a lesújtó hírt a BBC-vel:
Mélységes szomorúsággal jelentjük be szeretett Chrisünk halálát. Ma reggel, rövid betegség után, családja körében békésen elhunyt a kórházban.
Chris Rea 1951-ben született Middlesbrough-ban, Angliában. 1980-ban nősült meg, házasságából két gyermeke született: Josie és Julia. Alkotásai miatt a zeneszerzőre mindenki úgy emlékszik, mint az angol Bruce Springsteenre. Pályafutása során 25 stúdióalbumot adott ki, és lemezeiből 30 millió példány kelt el világszerte.
