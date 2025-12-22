Fény derült Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekeinek bizarr karácsonyi szokására

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg más gyerekekhez hasonlóan odavannak a karácsonyért. A számos ajándék mellett a három királyi gyermek, minőségi időt tölt a szeretteivel, köztük Károly királlyal is, akinek hihetetlenül elfoglalt programrendje van. Vilmos herceg gyermekei igencsak hagyományosan töltik az ünnepeket, de némely dologban rendhagyónak számítanak.

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekeinek saját karácsonyi hagyományaik vannak

Fotó: Jonathan Brady

Vilmos herceg gyermekei így töltik a karácsonyt

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei ugyan élvezhetik a királyi karácsonyt, de a lényege nem különbözik a hagyományos karácsonytól. Ajándékok, karácsonyi ebéd, kutyasétáltatás. Vannak, azonban bizarr karácsonyi hagyományok is, amelyben a 12 éves György, a 10 éves Sarolta és a 7 éves Lajos részt vesz.

Szenteste van ajándékozás

Míg a legtöbb gyermek az Egyesült Királyságban karácsony este nyitja ki az ajándékait, addig a királyi családban ez nem mindig van így. Ez azért van, mert a királyi család továbbra is folytatja a német hagyományt és szenteste bontják ki az ajándékokat.

A királyi család tagjai német származásúak, ezért ünnepeikbe német hagyományokat is beépítenek. A délutáni tea után, a német hagyományoknak megfelelően, karácsony este bontják ki az ajándékokat

– idézi az Express Darren McGradyt, a királyi család egykori séfjét.

Azt azonban ritkán hozzák nyilvánosságra, hogy ezek az ajándékok, amit a gyerekek kapnak, mit tartalmaznak.

Szüleik nélkül eszik a karácsonyi ebédet

Bár ez ma már nem így van, de úgy tartják, hogy fiatalabbként egyszer még is egyedül vacsoráztak a királyi gyerekek. Sandringhamben saját asztal mellett vacsoráznak a királyi gyermekek, amíg elég idősek nem lesznek, ahhoz, hogy viselkedni tudjanak a felnőttek asztalánál.

Nyilvános karácsonyi séta

Másik bizarr hagyomány, ami a királyi léttel jár, hogy nyilvános sétán vesznek részt a királyi utódok is, ahol találkoznak a nyilvánosság tagjaival és ajándékokat kapnak vagy éppen kezet fognak az emberekkel.

Erre a sétára azután kerül sor, hogy rokonaikkal együtt templomba járnak a sandringhami birtokon. A gyerekek gyakran örömmel vesznek részt ezen a sétán, ami során elhalmozzák őket ajándékokkal és csokoládékkal.