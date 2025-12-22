Fény derült Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekeinek bizarr karácsonyi szokására
A három gyermek furcsa karácsonyi szokásokat tartanak.
György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg más gyerekekhez hasonlóan odavannak a karácsonyért. A számos ajándék mellett a három királyi gyermek, minőségi időt tölt a szeretteivel, köztük Károly királlyal is, akinek hihetetlenül elfoglalt programrendje van. Vilmos herceg gyermekei igencsak hagyományosan töltik az ünnepeket, de némely dologban rendhagyónak számítanak.
Vilmos herceg gyermekei így töltik a karácsonyt
Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei ugyan élvezhetik a királyi karácsonyt, de a lényege nem különbözik a hagyományos karácsonytól. Ajándékok, karácsonyi ebéd, kutyasétáltatás. Vannak, azonban bizarr karácsonyi hagyományok is, amelyben a 12 éves György, a 10 éves Sarolta és a 7 éves Lajos részt vesz.
Szenteste van ajándékozás
Míg a legtöbb gyermek az Egyesült Királyságban karácsony este nyitja ki az ajándékait, addig a királyi családban ez nem mindig van így. Ez azért van, mert a királyi család továbbra is folytatja a német hagyományt és szenteste bontják ki az ajándékokat.
A királyi család tagjai német származásúak, ezért ünnepeikbe német hagyományokat is beépítenek. A délutáni tea után, a német hagyományoknak megfelelően, karácsony este bontják ki az ajándékokat
– idézi az Express Darren McGradyt, a királyi család egykori séfjét.
Azt azonban ritkán hozzák nyilvánosságra, hogy ezek az ajándékok, amit a gyerekek kapnak, mit tartalmaznak.
Szüleik nélkül eszik a karácsonyi ebédet
Bár ez ma már nem így van, de úgy tartják, hogy fiatalabbként egyszer még is egyedül vacsoráztak a királyi gyerekek. Sandringhamben saját asztal mellett vacsoráznak a királyi gyermekek, amíg elég idősek nem lesznek, ahhoz, hogy viselkedni tudjanak a felnőttek asztalánál.
Nyilvános karácsonyi séta
Másik bizarr hagyomány, ami a királyi léttel jár, hogy nyilvános sétán vesznek részt a királyi utódok is, ahol találkoznak a nyilvánosság tagjaival és ajándékokat kapnak vagy éppen kezet fognak az emberekkel.
Erre a sétára azután kerül sor, hogy rokonaikkal együtt templomba járnak a sandringhami birtokon. A gyerekek gyakran örömmel vesznek részt ezen a sétán, ami során elhalmozzák őket ajándékokkal és csokoládékkal.
