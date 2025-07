Soha többé nem repül Vilmos herceggel a fia, György 

Fontos mérföldkőhöz érkezett György herceg, hiszen ma, július 22-én ünnepli a 12. születésnapját! A walesi hercegi pár legidősebb fia, aki a brit trónöröklési sorrendben a második, 2013. július 22-én jött világra a londoni St Mary’s kórházban. A kis trónörököst már születése napján bemutatta a világnak édesanyja, Katalin hercegné. Az akkori rivaldafénynek azonban most nyoma sincs. A hercegi család a fontos napot pihenéssel tölti, távol a brit nyilvánosságtól. A görög sajtó szerint jelenleg Kefalónia szigetén, a gyönyörű Jón-tengeren ünnepelnek. Egy fényűző jachton élvezik a napsütést Katalin szüleivel, Carole és Michael Middletonnal. Nem csoda, hogy kikapcsolódásra van szükségük, hiszen az elmúlt hetek igencsak mozgalmasra sikeredtek: György például a wimbledoni férfidöntőn is részt vett, ahol személyesen találkozott a bajnok Jannik Sinnerrel.

A kis trónörököst már születése napján bemutatták a világnak (Fotó: Jonathan Brady)

A 12. születésnap egy korszak végét jelenti: szeptembertől György várhatóan új iskolába kerül. Jelenlegi iskolája, a Berkshire megyei Lambrook School ugyanis csak 13 éves korig fogad tanulókat. Hivatalos bejelentés még nincs, de a brit lapok szerint több lehetőség is szóba jött. A Marlborough College az egyik legesélyesebb – itt tanult korábban Katalin hercegné is, valamint testvérei, Pippa és James. A családot nemrég ott látták az iskola épületeinél. Szóba került még a híres Eton College is, ahol annak idején Vilmos és Harry herceg végzett, illetve az oxfordi St Edward’s School is felmerült opcióként. Ha György koedukált intézményt választana, azzal szakítana a hagyományokkal, hiszen apja, nagyapja és ükapja is csak fiúiskolákba jártak.

S még valami a 12. születésnap kapcsán. A legújabb szabályok szerint mostantól György herceg nem repülhet együtt édesapjával, Vilmos herceggel. A királyi családban ezt a szabályt azért vezették be, hogy bármilyen tragédia esetén biztosítva legyen a trónöröklési rend. Kivételt csak rendkívüli esetekben engedélyezhet Károly király. Sarolta és Lajos hercegre ez a szabály nem vonatkozik, mivel ők hátrébb helyezkednek el a trónörökösi rangsorban – írja a life.hu internetes portál.