Áll a bál Hajdú Péter és Házasság első látásra Szabi körül – csúnyán egymásnak estek

A TV2 Házasság első látásra című műsorának sztárja május végén a Beköltözve Hajdú Péterhez vendégeként szerepelt. Az ottléte pedig olyannyira hatásosra sikeredett, hogy a nézők mellett még a műsor házigazdája is többször meghökkent az adás során. Ennek ellenére úgy tűnt, hogy Hajdú Péter és Szolnoki Szabolcs jó kapcsolatot alakítottak ki egymással, azonban most az látszik, ez a remek viszony csak látszat volt...

A műsor alapján úgy tűnt, hogy Hajdú Péter Szolnoki Szabolcs társaságában jól érezte magát (Fotó: YouTube)

A házasság első látásra sztárja beleállt a műsorvezetőbe

A napokban ugyanis a Mr. Szabi TikTok-oldalán megosztott egy olyan videót, amiben finoman, de szétszedte a Frizbi műsorvezetőjét:

„Emlékeztek arra, mikor én beköltöztem Hajdú Péterhez? Én akkor teljesen őszintén önmagamat adtam, és még egy kicsit össze is barátkoztunk a Petivel. Egyébként szerintem ő egy nagyon rendes és jó gyerek. Viszont számomra, ami hiányzott belőle az az, hogy ő nem annyira éli meg a dolgokat az életben, mint én. És azt vettem észre, hogy felnézettem rám amiatt, mert az életet tényleg úgy élem meg, mint egy életművész” – kezdte Szolnoki Szabolcs.

Szolnoki Szabolcs szerint Hajdú Péter sokat tanulhatna tőle

Ő végül is elvált, és egy fiatalabb hölgyre cserélte a feleségét, amiben ő végül kiteljesedett. De én, hogy magasabb szintre vittem a csajozást, ez számára is egy új dolog volt. Emberileg jó embernek tartom, viszont afféle vibrálás és egy kis érzelem hiányzik belőle. Úgyhogy ha valamikor eljönne hozzám, akkor tudnék neki még adni pár tanácsot!

– folytatta.

Mr. Szabi durván beszólt Hajdú Péternek, aki ezt nem hagyta szó nélkül (Fotó: Instagram)

Hajdú Péter reagált: „Semmit az életben nem akarok az ő receptje szerint csinálni”

Házasság első látásra Szabi párkapcsolatait tekintve mindig is az izgalmakat kereste, ugyanis immáron fél éve alkot egy párt a 19 éves asszisztensével, Karolinával. A fiatal lány idén érettségizett, és még középiskolába járt, amikor összejött a TV2 sztárjával, akit szerinte sokan félreismernek. Mindenesetre korábban attól volt a hangos a sajtó, hogy Szolnoki Szabolcs és a műsorbéli felesége, Fecső Judit folyamatosan harcoltak egymással a virtuális térben. Emellett pedig Mr. Szabi azt is elismerte, hogy korábbi feleségével és jelenlegi párjával is volt már része édeshármasban.