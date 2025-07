Kiborult a nő: így teszi tönkre élete minden fontos eseményét az anyósa 

Egy édesanya teljesen kiakadt, miután az anyósa a megkérdezése nélkül, őt beelőzve, a kórházból jelentette be a kicsi születését. A Redditen megosztott bejegyzésében a fiatal anyuka arról mesélt, hogy nehéz szülése volt, a gyermeke azonnal az újszülött intenzív osztályra került, mert agyi problémákkal született, ezért a baba állapotát stabilizálni kellett. Mivel az édesanyának a magas vérnyomása miatt ágynyugalmat rendeltek el, így nem tudta azonnal meglátogatni a frissen született kislányát.

Anyósa már a kórházból jelentette be a saját gyermeke születését – Fotó: freepik.com / Illusztráció

Ám az anyósa nem várt, nem kérdezett, hanem cselekedett. Bement az újszülött intenzív osztályra, és „több képet is készített a babáról, ahogy infúziókra és lélegeztetőgépre volt kötve.” Majd a képeket és a híreket azonnal meg is osztotta a közösségi médiában. Ahogy az anyuka fogalmaz: „Elmondta az egész világnak, hogy a kislány az újszülött intenzív osztályra került, de a mama és a baba is jól van.”

Az anyuka teljesen kikészült. „Nagyon rosszulesett, mert még én sem láthattam a babámat, nem tarthattam a kezemben, nem én adhattam ki róla az első hírt, mert az anyósom már mindent kiposztolt” – írta a nő. Ráadásul nem ez volt az első eset: jegyessége idején is hasonló történt, hiszen anyósa előbb osztotta meg a hírt a közösségi médiában, mint ő maga.

Mindig azt mondja, annyira izgatott, hogy alig bírja kivárni, hogy megossza az örömhírt. De most már kész vagyok

– fakadt ki a megbántott nő.

A Reddit-kommentelők megosztották a véleményüket: sokan úgy gondolják, az anyósra ráférne egy „social media diéta”. Mások pedig azt javasolják, hogy a fiatal anyuka korlátozza a kapcsolatot anyósával, vagy vezessen be szankciókat, ha a mama továbbra is megszegi az íratlan szabáyokat – írja a People.