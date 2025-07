Súlyos károkat okozhat a babának a várandósság alatt – ezt soha ne használd, ha gyermeket vársz!

Egy friss, megdöbbentő tanulmány szerint a várandósság alatti e-cigaretta használat, még ha nem is tartalmaz nikotint, súlyosan veszélyeztetheti a magzat egészségét. Az e-cigaretta népszerűsége az utóbbi években robbanásszerűen nőtt, ám sokan nem tudják, milyen kockázatokkal járhat ez a viszonylag új szokás. Amerikai kutatók most rámutattak, hogy még a nikotintól mentes vapelés is súlyos fejlődési rendellenességekhez vezethet az anyaméhben növekvő gyermekeknél.

Még a nikotintól mentes vapelés is súlyos fejlődési rendellenességekhez vezethet az anyaméhben növekvő gyermekeknél várandósság alatt.Fotó: Pixabay (Illusztrácó)

James Cray, az Ohio Állami Egyetem anatómia professzora elmondta:

A legtöbben fiatal, szülőképes korúak, akik még azt sem tudhatják, hogy terhesek. Ez különösen aggasztó, hiszen a magzat feje már nagyon korán fejlődésnek indul

A kutatók várandós egereket tettek ki két olyan folyadék gőzének, amelyeket az e-cigarettákban használnak a jellegzetes torokkapás és füsthatás eléréséhez. Az eredmények aggasztóak voltak: a kicsik gyakran rövidült koponyával, keskenyebb arcformával születtek, és csökkent születési súlyt is tapasztaltak.

„Megdöbbentő volt látni, hogy még nikotin nélkül is milyen hatással van a vapelés a koponya fejlődésére” – tette hozzá Cray. „Az arc és a koponya egyaránt szűkebb és kisebb lett, ami hasonló a gyerekeken is megfigyelhető változásokhoz.”

Az eredményeket a PLOS ONE tudományos folyóiratban publikálták, és a szakértők sürgetik a további kutatásokat, hogy jobban megértsük az e-cigaretta valódi veszélyeit, nikotinnal vagy anélkül, írja az unilad.