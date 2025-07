Két év alatt nullázta le a családi vagyont a vásárlásmániás feleség: egy lakás árát verte el ruhákra

Egy férj a Redditen osztotta meg történetét, miután felesége titokban több mint 100 ezer dollárt herdált el designer ruhákra és kiegészítőkre, miközben az örökségükből szerették volna a közös jövőjüket finanszírozni. Most azon töpreng, vajon valóban túlzottan reagált-e a helyzetre, amikor kijelentette: válni akar. A pár egy váratlan örökséghez jutott, amit a jövőjükre szántak: lakásvásárlásra, nyugdíjra, „a felnőtt élet alapjaira”. Ám a feleség más terveket szőtt: teljesen elmerült a vásárlásban. A férj szerint két év alatt az örökségükből 100 ezer dollárt (több mint 34 millió forintot) költött el – méghozzá teljes titokban.

A végső lökést a feleség titkos tárolóhelyiségének felfedezése adta

„Eleinte észre sem vettem. Új ruhákkal jött haza, én meg csak annyit mondtam, hogy menő, de nem gondoltam bele” – mesélte a férj. „Aztán jöttek a hitelkártya számlák.” Megpróbáltak beszélgetni róla, többször, még terápiára is jártak, de semmi nem használt. A végső lökést a feleség titkos tárolóhelyiségének felfedezése adta, tele azokkal a ruhákkal, amik már nem fértek be a szekrénybe – sok darabon még az árcímke is rajta volt. A férfi elárulta: nem az volt a gond, hogy költött, hanem hogy a pénz a közös jövőjük alapja lett volna.

„Nem vagyok kontrollmániás, ő költheti a saját pénzét, ahogy akarja. De ez a mi jövőnk volt, amit szó szerint elvitt drága táskákra és cipőkre, amiket talán egyszer viselt csak” – magyarázta.

Hiába javasolta, hogy adjanak el néhány darabot, a feleség kiborult. A férj most válókeresetet nyújtott be, miközben a feleség a testvérénél lakik, aki szerinte „az ördögnek tartja őt”.

A férfi a Redditen kérte a közösség véleményét, hogy vajon túlreagálta-e a válást, főleg, hogy a szülők között is megoszlanak a vélemények: az apja mellette áll, az anyja pedig azt mondja, hogy a „betegségben és egészségben” ígérete a vásárlási függőséget is magában foglalja – írja a People.

Egy kommentelő így vélekedett: ha elveszett a bizalom, akkor a kapcsolatnak tényleg vége. A férj hozzátette: „Már nem is tudom, ki ő valójában. Mindig azt mondja, meg fog változni, de ha az eladásról beszélek, támadó lesz. Ez szerintem egyértelműen függőségi viselkedés. Az a legszomorúbb, hogy mennyi mindent lehetett volna kezdeni ezzel a pénzzel. Most meg csak ruhák és adósság maradt.”