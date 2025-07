Jön a pokoli hőhullám: ekkor 40 fokos kánikulával robban be a nyár

Az előttünk álló napok időjárása egyértelmű folytonosságot vetít előre, amelynek a végén egy újabb hőhullám várhat ránk. A hét hátralevő részében várható fokozatos felmelegedés miatt már a hétvégén is érdemes lesz a vízpartokat keresni, de az igazi kánikula hétfőre érkezhet meg hazánk térségébe.

Már a hétvégén is érdemes lesz a vízpartokat keresni, mert a fokozatos felmelegedés miatt vasárnapra 40 fok közelébe melegszik a hőmérséklet. Fotó: Bayu Jefri / Pexels (illusztráció)

Fokozatos felmelegedés jellemzi a következő napok időjárását

Csütörtökön még ismétlődő jelleggel kialakulhat egy-egy kisebb futó zápor, illetve zivatar, de a szakadozott felhőzet mögül, hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap is – olvasható a köpönyeg.hu előrejelzésében. Emellett a portál szerint olykor élénk, de akár viharos is lehet majd az északnyugati szél. A csúcsértékek pedig 25 fok körül alakulnak.

Pénteken a napos-gomolyfelhős időben már csak elszórtan, elsősorban északkeleten kell kisebb záporral, zivatarral kalkulálni és az északnyugati szél is veszít valamelyest erejéből az előző naphoz képest. A legmelegebb órákban már a 30 fokos határértéket ostromolja majd a hőmérséklet.

Hétvégén aztán már csapadékmentes időre van kilátás, sok-sok napsütéssel – elvétve egy-egy frissítő záporral. Az addig erős légmozgás is mérséklődik szombatra, ezzel párhuzamosan már a hőmérsékleti csúcsértékek is jelzik, hogy visszatér a kánikula: szombaton 32 fokig kúszik fel a hőmérők higanyszála. Vasárnap aztán már igazi strandidő várható, annak minden velejárójával: csapadék nem lesz, 37 fok körüli napközbeni csúcsérték viszont simán elképzelhető.

Hétfőn folytatódik majd a verőfényes napsütés, miközben ugyan helyenként lehet egy-egy kisebb zápor és a szél is többfelé feltámad majd, de ezzel együtt is 39, vagy akár 40 fokos értékekkel tetőzik majd a kánikula. Ez egyben azt is jelenti, hogy

akár még a július 21-én mért eddigi országos melegrekord is megdőlhet a jövő hét első napján.

A július 21-i rekordot a 40,5 fokos hőség jelenti, amit Túrkevén mértek, még 2007-ben. Ez a melegrekord könnyen lehet, hogy jövő hét keddre már a múlté lesz.