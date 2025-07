Zendaya éppen itt bukkant fel Budapesten - Fotó!

ó, hát muszáj nekünk is beállni a sorba… A csodálatos @zendaya ma meglátogatta a Palomát! A házunk vezetője, Erika pont volt bent és nagyjából 20 percet stresszelt, hogy merjen-e fotót kérni - de mert és milyen jól tette, mert Zendaya csoda kedves volt! Sőt, a belső forródróton megtudtuk, hogy vásárolt is néhány apróságot, ezért egy kis magyar design is utazik majd vele tovább!