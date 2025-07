Ma, a nándorfehérvári diadal emléknapján moziban is levetítik a Hunyadi-sorozat záróepizódját

A Szellemirtók magyar operatőre ezen a napon hunyt el

Kovács László magyar-amerikai operatőr 2007. július 22-én hunyt el. Dennis Hopper filmje, a Szelíd motorosok hozta meg számára az ismertséget 1969-ben. Számos filmben dolgozott utána is, többek között az Öt könnyű darabban, a New York, New Yorkban, a Papírholdban, a Szellemirtókban, a Ruby Cairoban és a Szabadítsátok ki Willyt! 2-ben.

Egy legendás magyar futballista is július 22-én hunyt el

Kocsis Sándor (Kocka), a legendás Aranycsapat jobb összekötője 46 évvel ezelőtt hunyt el. Pályafutását 18 évesen a Fradiban kezdte, 1950. és 1956 között pedig az Aranycsapat tagjaként a Budapesti Honvédhoz igazolt. 1948. és 1956 között 68 alkalommal játszott válogatott mérkőzést, melyek során 75 gólt rúgott, és hat bajnoki címet szerzett. 1951-ben, 1952-ben és 1954-ben ő volt a magyar bajnokság legeredményesebb játékosa, és bár a svájci világbajnokságon 1954-ben a magyar válogatott csak ezüstérmes lett, a gólkirály 11 góllal mégis Kocka volt.

Ma ismét jön egy hidegfront

A koponyeg.hu szerint kedden gyenge hidegfront érkezik erős ÉNy-i széllel, elszórt záporokkal. ÉNy-on 27, DK-en ennek ellenére még 37 fok körül várható a csúcsérték.

Több forgalmi változás is lesz ma a fővárosban

A 16-os és 216-os busz terelve közlekedik majd és nem érinti a Donáti utca és a Halászbástya (Schulek Frigyes lépcső) megállót Széll Kálmán tér felé 10:00-tól 14:00 óráig. A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz az I. kerületben a Hunyadi János úton 10:00-től 14:00 óráig. Emellett