Tessely Zoltán a Békemenetről üzent: „Mi nyugodt szívvel fogunk a tükörbe nézni, de ők mit fognak csinálni?”

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is részt vesz minden idők legnagyobb Békemenetén. Hangsúlyozta, az idei Békemenet egy üzenet, hogy Magyarország nem megy háborúba.
Elképesztő tömeg gyűlt össze a Békemeneten, hogy megmutassák: ők kiállnak Magyarország békéje mellett és nem hagyják, hogy az országot belerángassák idegen államok háborújába. A meneten részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta, ez minden idők legfontosabb Békemenete.
Magyarország a béke mellett áll
Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a békepárti emberek vannak többen, ami mellett tevékenyen is kiállnak. Erről szól maga a Békemenet is.
Négy éve zajlik a szomszédunkban egy testvérháború, aminek mi csak a negatív következményeit tudjuk. Egész Európa csak azt tudja, de közben látjuk, hogy forrong az egész világ. Nekünk békével a szívünkben ide kellett most jönni, és megmutatni azt, hogy Magyarország a béke mellett áll
— húzta alá a képviselő.
Tessely Zoltán arról is beszélt, felháborítónak tartja, hogy az ukránok már halálosan fenyegetik a miniszterelnököt.
Ő az egyik legfontosabb közjogi méltósága Magyarországnak, ezért ez egyenértékű minden magyar ember megfenyegetésével, párthovatartozástól függetlenül. Ezen kívül szerintem ez nem szól másról, mint arról, hogy Ukrajna elnöke tevőlegesen bele szeretne szólni a magyar választásokba. Ez az oka a fenyegetésnek is és ez az oka a Barátság kőolajvezeték elzárásának is. De mi nem hagyjuk, hogy bábkormányt ültessenek a nyakunkba
— magyarázta Pannónia Szíve országgyűlési képviselője, majd azoknak is üzent, akik nem tartják fontosnak a Nemzeti Petíció kitöltését.
Gondolják át, akik nem akarják kitölteni, mert mi nyugodt szívvel fogunk tükörbe nézni. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország és Európa is a béke irányába haladjon. Mi nyugodt szívvel fogunk a tükörbe nézni, de ők mit fognak csinálni, amikor majd az ő gyerekeik, az ő unokáik ennek a rossz politikának a következményeit kénytelenek lesznek megélni
— idézi a képviselő szavait a Ripost.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre