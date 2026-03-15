Tessely Zoltán a Békemenetről üzent: „Mi nyugodt szívvel fogunk a tükörbe nézni, de ők mit fognak csinálni?”

Elképesztő tömeg gyűlt össze a Békemeneten, hogy megmutassák: ők kiállnak Magyarország békéje mellett és nem hagyják, hogy az országot belerángassák idegen államok háborújába. A meneten részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta, ez minden idők legfontosabb Békemenete.

Gyülekezik a tömeg a Békemeneten Fotó: Kurucz Árpád

Magyarország a béke mellett áll

Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a békepárti emberek vannak többen, ami mellett tevékenyen is kiállnak. Erről szól maga a Békemenet is.

Négy éve zajlik a szomszédunkban egy testvérháború, aminek mi csak a negatív következményeit tudjuk. Egész Európa csak azt tudja, de közben látjuk, hogy forrong az egész világ. Nekünk békével a szívünkben ide kellett most jönni, és megmutatni azt, hogy Magyarország a béke mellett áll

— húzta alá a képviselő.

Tessely Zoltán a Békemeneten Forrás: Mediaworks

Tessely Zoltán arról is beszélt, felháborítónak tartja, hogy az ukránok már halálosan fenyegetik a miniszterelnököt.

Ő az egyik legfontosabb közjogi méltósága Magyarországnak, ezért ez egyenértékű minden magyar ember megfenyegetésével, párthovatartozástól függetlenül. Ezen kívül szerintem ez nem szól másról, mint arról, hogy Ukrajna elnöke tevőlegesen bele szeretne szólni a magyar választásokba. Ez az oka a fenyegetésnek is és ez az oka a Barátság kőolajvezeték elzárásának is. De mi nem hagyjuk, hogy bábkormányt ültessenek a nyakunkba

— magyarázta Pannónia Szíve országgyűlési képviselője, majd azoknak is üzent, akik nem tartják fontosnak a Nemzeti Petíció kitöltését.

Gondolják át, akik nem akarják kitölteni, mert mi nyugodt szívvel fogunk tükörbe nézni. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország és Európa is a béke irányába haladjon. Mi nyugodt szívvel fogunk a tükörbe nézni, de ők mit fognak csinálni, amikor majd az ő gyerekeik, az ő unokáik ennek a rossz politikának a következményeit kénytelenek lesznek megélni

— idézi a képviselő szavait a Ripost.