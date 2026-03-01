RETRO RÁDIÓ

Tessely Zoltán: Nagy baj, hogy az ellenzék ukránpárti!

Az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen több politikus is részt vett. Köztük Tessely Zoltán is, aki elmondta miért veszélyes az, hogy a Tisza Párt beállt Ukrajna és Brüsszel mögé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 11:23
Módosítva: 2026.03.01. 13:42
A 11. Háborúellenes Gyűlésnek Esztergom adott otthont, amelyen Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is részt vett, aki elmondta, miért különösen fontos a mai kül- és belpolitikai helyzetben a magyarok kiállása a béke mellett – írja a Ripost. 

Tessely Zoltán: Ki kell állni a béke mellett, főleg, hogy a magyar ellenzék is háborúpárti! Fotó: MW

Tessely Zoltán szerint azért rendkívül fontos, hogy minél többen részt vegyenek a Háborúellenes Gyűléseken, mert mára már nemcsak a brüsszeli vezetők, de a magyar ellenzék is beállt a háborúpártiak sorába.

Amikor egy tagjelölt ország megteheti azt, hogy elzárja a Barátság kőolajvezetéket, és az Európai Bizottság vezetői nem egy tagállam mellé állnak, hanem egy háborúban álló ország mellé, és a magyar ellenzék ugyanazt csinálja. Nem a magyar emberek mellé áll, hanem pontosan a brüsszeliták mellé, meg hát Ukrajna mellé. Szerintem akkor nagy a baj. Ilyenkor ki kell állni, és a béke mellett kell kiállni a háború ellen, ezért vagyunk ma itt együtt

