A fantasztikus EL-siker után már a Békemeneten vonul a Fradi sztárja

Mindössze néhány napja aratott óriási sikert a nemzetközi kupában a Ferencváros, a csapat kapusa azonban ma már ott volt a Békemeneten. Gróf Dávid ugyanis fontosnak tartotta, hogy megmutassa, a béke oldalán áll.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 11:20
A Ferencváros labdarúgó csapat idén is sikert, sikerre halmoz. Legutóbb az Európa Ligában verte meg a portugál sztárcsapatot a Bragát, és várja két gólos előnyből a visszavágót. Azon a meccsen is elképesztő teljesítményt nyújtott a csapat kapusa Gróf Dávid, aki azonban nem láblógatással várja a következő meccset, hanem Békemeneten mutatja meg, hogy ki áll a béke mellett.

2026.03.15
Rengetegen vesznek részt a március 15-ei Békemeneten Fotó: Fischer Zoltán

Úgy érzem, hogy ez a kötelességem, és az egész családunk ebbe hisz, hogy ki kell állni a béke mellett

- mondta Gróf Dávid.

Gróf Dávid

A Ferencváros ügyvezető alelnöke is fontosnak tartotta, hogy kiálljon a Béke mellett.

A Békemeneten mindig részt szoktam venni, van bennem érzelem, de én aki a sportban dolgozom, érzem, hogy hogyan nem érzik mások evidensnek, hogy ezt az idilli állapotot, ami most van a magyar sportban, ezt az elképesztő támogatást, elképesztő odafigyelést, a magyar sportot a kultúra, a népnevelés részévé tette ez a kormány. Ezt nem megőrizni, nagyon nagy butaság. A másik, hogy a szívem idehúz, az én világomban úgy néz ki, hogy az ember először magyar, aztán fradista

- mondta el Nyíri Zoltán.

A tömeg már most elképesztő. A pontos számokra még várni kell, de egészen biztosan százezrek mondtak igent Orbán Viktor hívó szavára. Ez a valaha volt legnagyobb létszámú, és egyben legfontosabb Békemenet. Rengeteg közéleti személyiség, sportoló, ismert ember áll ki béke mellett, üzenve ezzel az ukrán és a brüsszeli zsarolásnak - írja a Bors.

