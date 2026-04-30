Titkos látogatás és családi fotó: így ünnepelt 15 év házasságot a királyi álompár

Vilmos herceg és Katalin hercegné nem mindennapi módon ünnepelték 15. házassági évfordulójukat, a királyi pár egy váratlan, előre be nem jelentett látogatással lepte meg a londoni IntoUniversity központját április 29-én.

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011-ben házasodtak össze, most ünneplik a 15. házassági évfordulójukat

A jótékonysági szervezet különösen közel áll a szívükhöz, hiszen annak idején bekerült abba a 26 alapítványba, amelyek részesültek a pár 2011-es esküvője előtt létrehozott adományalapjából. A kezdeményezés lehetővé tette, hogy az ajándékok helyett a vendégek jótékony célokra adakozzanak.

A hercegi pár a látogatás során fiatal diákokkal találkozott, akik az IntoUniversity ingyenes oktatási programjaiban vesznek részt. Mosolyogva, közvetlen hangulatban beszélgettek a gyerekekkel, sőt le is ültek közéjük, ezzel is hangsúlyozva az ügy fontosságát.

Az IntoUniversity segít a hátrányos helyzetű fiataloknak abban, hogy kiaknázhassák teljes potenciáljukat az önbizalom-építéssel és a jövőbeli tanulmányok és karrierlehetőségek megnyitásával. Angliában és Skóciában 46 központjuk évente több mint 60 000 fiatalt támogat.

A nap azonban nemcsak a jótékonyságról szólt, a pár egy friss, meghitt családi fotót is megosztott a közösségi médiában. A laza, mosolygós képen a 43 éves Vilmos és a 44 éves Katalin látható, amint egy füves mezőn fekszenek három gyermekükkel, a 12 éves György herceggel, a 10 éves Sarolta hercegnővel és a 8 éves Lajos herceggel. A képhez egyszerű, de beszédes üzenet társult: „15 év házasság ünneplése ❤️”.

A szerelmük története még az egyetemi évekre nyúlik vissza, a University of St Andrews falai között ismerkedtek meg, majd évekkel később, 2010-ben eljegyezték egymást. Esküvőjükre 2011. április 29-én került sor a londoni Westminster-apátság falai között egy olyan eseményen, amelyet az egész világ figyelemmel kísért – írja a People.