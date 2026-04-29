„Én adtam össze Vilmos herceget és Katalint – amikor beszéltünk, megmutatták az igazi arcukat”

Tizenöt évvel a világ egyik legnézettebb esküvője után új, bensőséges részletek kerültek napvilágra Vilmos herceg és Katalin hercegné kapcsolatáról. Méghozzá attól az embertől, aki összeadta őket.

Vilmos herceg és Katalin hercegné esküvője most más színben tűnik fel

Fotó: i-Images / eyevine

Ilyen volt Vilmos herceg és Katalin a kulisszák mögött

A walesi hercegi pár 2011. április 29-én mondta ki a boldogító igent a Westminster-apátságban, mintegy 1900 vendég előtt, miközben világszerte közel kétmilliárd ember követte az eseményeket. A ceremóniát Lord Williams of Oystermouth, az akkori canterburyi érsek vezette, aki most visszaemlékezett a nagy nap előtti pillanatokra.

Az érsek elárulta, már az esküvő előtt beszélgetett a párral és mély benyomást tett rá, amit tapasztalt.

Természetesek és nyugodtak voltak egymás mellett. Látszott, hogy mindent alaposan átgondoltak és igazán otthon érzik magukat egymás társaságában

– mondta.

A beszélgetés során szóba kerültek az esküvő hatalmas nyilvánosságával járó terhek is, hiszen a ceremóniát és a házasságukat is emberek milliárdjai figyelték. Az érsek szerint azonban Vilmos és Katalin ezt meglepően magabiztosan kezelték, hiszen már akkor is hozzászoktak a reflektorfényhez.

Lord Williams azt is kiemelte, hogy a pár nyitottan beszélt a házasság keresztény jelentőségéről. Ez különösen érdekes annak fényében, hogy Vilmos herceg az utóbbi időben „csendes hitéről” beszélt, miközben sokan kritizálták, amiért nem jár rendszeresen templomba. Egy közeli forrás azonban hangsúlyozta: a herceg elkötelezett az anglikán egyház iránt, és fontos számára a kapcsolat az egyház vezetésével.

Az érsek a ceremónia hangulatát is felidézte, amely szerinte a hatalmas médiafigyelem ellenére „meglepően emberi és intim” volt. Úgy véli, a néhai II. Erzsébet királynő „nagyon-nagyon boldog lett volna” az esemény láttán, derül ki a Mirror cikkéből.