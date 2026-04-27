„Bízunk benne, hogy Csenge egy napon jobban lesz” – az első akadályt legyőzték, de messze még a teljes győzelem

Sokan csak nézik a bajt, de kevesen vannak, akik valóban cselekszenek. Dudás Ildikó az a „földre szállt angyal”, aki nem fordította el a fejét, amikor meghallotta a kislány történetét. Felismerte, hogy a mezőcsáti Csenge családjának nemcsak sajnálatra, hanem tettekre van szüksége. Ildikó fáradhatatlan munkája, a folyamatos posztok, a szervezés és a hit hozta el azt az eredményt, amiről a család eddig csak álmodni mert: a 300 ezer forintot, amely a Borsóház kapuját nyitja meg a kislány előtt.

A mezőcsáti Csenge gyűjtése most új szakaszba lép. Már nemcsak a Borsóház kapuja a cél, hanem az a biztonsági háló, amely megtartja a kislányt a gyógyulás útján Fotó: Olvasói fotó

Forgó Csenge családja végtelen hálával gondol rá. Számukra ez a pénz nem csupán egy összeg a számlán, hanem egy hétnyi remény, kőkemény munka és a hit, hogy a lassan ötéves kislányuk egyszer a saját lábán indulhat el a világba. Ildikó megmutatta, hogy egyetlen ember szándéka képes egy egész közösséget megmozgatni, és reményt adni ott, ahol a reménytelenség uralkodott.

Az út neheze még a mezőcsáti Csenge előtt áll: miért kell folytatni a gyűjtést?

Bár az első 300 ezer forint összegyűlt, fontos megértenünk: a rehabilitáció egy maraton, nem sprint. Ez az összeg egy hét intenzív kezelésre elegendő a Borsóházban. Aki ismeri a mozgássérült gyermekek fejlesztését, tudja jól, hogy egyetlen hét csak a kezdet. Csenge lábai most fognak „tanulni”, és ehhez a tanuláshoz folyamatosság kell.

A család nem állhat meg a gyűjtéssel. A mindennapok terhei így is súlyosak: Csenge heti öt alkalommal jár Mezőcsátról Miskolcra rehabilitációra. Ez a napi ingázás, az üzemanyag, a speciális eszközök és a kiegészítő terápiák költségei felemésztik a tartalékokat. És ott vannak a magánvizsgálatok is. Az egészségügyben sokszor nincs idő várni a sorunkra – ha egy speciális ortopédiai vagy neurológiai konzultáció kell, azt azonnal meg kell fizetni, különben elvész a korábbi eredmény.

Versenyfutás az idővel: készen kell állni a váratlanra is

A kislány gyógyulása nem várhat. Ha az orvosi szakvélemény szerint az ország távolabbi pontjára kell menniük egy-egy speciális kezelés vagy vizsgálat miatt, nincs idő heteket gyűjteni az utazási költségre.

Ha hirtelen kell indulni, ott kell lennie a fedezetnek, különben lemaradunk egy esélyről

– hangzik az édesanya aggodalma.