Az esküvő előtt érkezett: Nagy a baj - Életmentő műtétet kellett végrehajtani a vőlegényen
Hullámvasútként érte őket a hír. Éppen hangolódtak az esküvőre, amikor kiderült, hogy nagy baj van.
Tom Mahan és menyasszonya, Jen megtarthatták külföldi esküvőjüket, annak ellenére, hogy napokkal előtte ijesztő egészségügyi vészhelyzet rázta meg őket. A vőlegény hónapokig tartó lábfájdalommal küzdött, de az orvosok eleinte nem találtak problémát. Egy későbbi vizsgálat során azonban kiderült: egy nagy vérrög okozza a tüneteket.
Egy friss házaspár a megérzéseinek köszönheti, hogy időben második orvosi véleményt kért – ami végül megmenthette a vőlegény életét az esküvőjük előtt. A 31 éves Tom Mahan, a New Hampshire állambeli Salemből, 2025 novemberében kezdett fájdalmat érezni az Achilles-ínjánál, nem sokkal a hálaadás után. Az első orvos, akit felkeresett, azt javasolta, hogy próbáljon meg fizioterápiát, mivel munkája miatt – teherautósofőrként – sokat vezet. Nyolc hét után azonban a fájdalom nem múlt el.
Tudtam, hogy valami nincs rendben
– mondta.
Voltak már töréseim, de ez sokkal rosszabb volt. Nem tudtam aludni, sem járni!
Bár többször is visszament orvoshoz, minden alkalommal azt mondták neki, hogy a tünetek a gyógyulás normális részét képezik. Januárra azonban a helyzet odáig romlott, hogy már nem bírta tovább. Ekkor már olyan fájdalmai voltak, hogy ragaszkodott az alaposabb kivizsgáláshoz.
A tünetei közé tartozott a lábdagadás a vádlitól a combig, valamint az állandó fájdalom. Végül egy szakorvoshoz került, aki újabb vizsgálatokat rendelt el, és ekkor derült ki, hogy mélyvénás trombózisa, azaz vérrögje van.
A férfi február 19-én került kórházba, miközben az esküvője február 24-re volt kitűzve Jamaicában. A vőlegénynél azonnali beavatkozást végeztek – amely során eltávolították a vérrögöt.
Már azelőtt jobban lettem, hogy kitoltak volna a műtőből. A nyomás teljesen megszűnt
– mondta.
A vőlegény másnap hazamehetett, és felkészülhetett az esküvőre. Menyasszonya, Jen elmondta, hogy attól tartott, el kell halasztaniuk az esküvőt, de megkönnyebbültek, amikor a férfi már utazásra alkalmas állapotba került.
Ha nem tudtam volna meg, hogy vérrög van a lábamban, ki tudja mi történt volna...
– mondta.
Mahan végül azt tanácsolja mindenkinek:
Te ismered legjobban a saját tested. Ne félj kérdezni vagy másodvéleményt kérni! Hálásak vagyunk, hogy komolyan vettek minket és segítettek, hogy egészségesen kezdhessük el a közös életünket.
(via People)
