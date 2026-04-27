Az esküvő előtt érkezett: Nagy a baj - Életmentő műtétet kellett végrehajtani a vőlegényen

Hullámvasútként érte őket a hír. Éppen hangolódtak az esküvőre, amikor kiderült, hogy nagy baj van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 09:00
Tom Mahan és menyasszonya, Jen megtarthatták külföldi esküvőjüket, annak ellenére, hogy napokkal előtte ijesztő egészségügyi vészhelyzet rázta meg őket. A vőlegény hónapokig tartó lábfájdalommal küzdött, de az orvosok eleinte nem találtak problémát. Egy későbbi vizsgálat során azonban kiderült: egy nagy vérrög okozza a tüneteket.

Életmentő műtétet kellett végrehajtani a vőlegényen egy héttel az esküvője előtt
Fotó:  unsplash.com – Képünk illusztráció

Egy friss házaspár a megérzéseinek köszönheti, hogy időben második orvosi véleményt kért – ami végül megmenthette a vőlegény életét az esküvőjük előtt. A 31 éves Tom Mahan, a New Hampshire állambeli Salemből, 2025 novemberében kezdett fájdalmat érezni az Achilles-ínjánál, nem sokkal a hálaadás után. Az első orvos, akit felkeresett, azt javasolta, hogy próbáljon meg fizioterápiát, mivel munkája miatt – teherautósofőrként – sokat vezet. Nyolc hét után azonban a fájdalom nem múlt el.

Tudtam, hogy valami nincs rendben

– mondta.

Voltak már töréseim, de ez sokkal rosszabb volt. Nem tudtam aludni, sem járni!

Bár többször is visszament orvoshoz, minden alkalommal azt mondták neki, hogy a tünetek a gyógyulás normális részét képezik. Januárra azonban a helyzet odáig romlott, hogy már nem bírta tovább. Ekkor már olyan fájdalmai voltak, hogy ragaszkodott az alaposabb kivizsgáláshoz.

A tünetei közé tartozott a lábdagadás a vádlitól a combig, valamint az állandó fájdalom. Végül egy szakorvoshoz került, aki újabb vizsgálatokat rendelt el, és ekkor derült ki, hogy mélyvénás trombózisa, azaz vérrögje van.

A férfi február 19-én került kórházba, miközben az esküvője február 24-re volt kitűzve Jamaicában. A vőlegénynél azonnali beavatkozást végeztek – amely során eltávolították a vérrögöt.

Már azelőtt jobban lettem, hogy kitoltak volna a műtőből. A nyomás teljesen megszűnt

– mondta.

A vőlegény másnap hazamehetett, és felkészülhetett az esküvőre. Menyasszonya, Jen elmondta, hogy attól tartott, el kell halasztaniuk az esküvőt, de megkönnyebbültek, amikor a férfi már utazásra alkalmas állapotba került.

Ha nem tudtam volna meg, hogy vérrög van a lábamban, ki tudja mi történt volna...

– mondta.

Mahan végül azt tanácsolja mindenkinek:

Te ismered legjobban a saját tested. Ne félj kérdezni vagy másodvéleményt kérni! Hálásak vagyunk, hogy komolyan vettek minket és segítettek, hogy egészségesen kezdhessük el a közös életünket.

(via People)

