Fia hamarosan túltehet Vilmos hercegen, mindenki erről beszél

Nem mindennapi látványban volt részük a Jaguar TCS Racing mérnökeinek: a brit trónörökös látogatott el az istálló főhadiszállására. Vilmos herceg nemcsak protokollfeladatokat látott el, hanem bele is kóstolt a versenyzők életébe – már amennyire a magassága engedte.

Vilmos herceg hamar rájött, hogy a 191 centis magassága és a versenyautók világa nem feltétlenül barátok – Fotó: AFP

Vilmos herceg beszorult a luxusautóba

A 43 éves herceg híresen magas, a maga 191 centijével alaposan kiemelkedik a tömegből. Ez a tekintélyes termet azonban nem mindig előny, főleg, ha az ember egy milliméterre kiszámolt versenyautóba próbál bepréselődni. Vilmos éppen a fejlesztés alatt álló I-TYPE 7-es modell pilótafülkéjét tesztelte, amikor rájött: a brit mérnöki csoda nem az ő méreteire készült.

A herceg nem jött zavarba a kellemetlen szituációtól, és egyből viccelődni kezdett a saját rovására, ahogy beült a kormány mögé:

Nincs itt túl sok hely a lábaknak, ugye?

– jegyezte meg nevetve, utalva arra, hogy a hosszú végtagjai alig fértek el a szűkös pilótafülkében.

A hercegi csemeték is az égig nőnek

Vilmos magassága az utóbbi hetekben egyébként is forró téma a briteknél, méghozzá legidősebb fia miatt. A húsvéti misén a 12 éves György herceg valósággal sokkolta a közvéleményt: a fiatal trónörökös hihetetlen megnyúlt, és már most majdnem olyan magas, mint édesanyja, a 175 centis Katalin hercegné – pedig a hercegné még magas sarkút is viselt az alkalommal – írja a People magazin.

Ünnep a családban

A Jaguar-látogatás egyébként különleges napra esett: Vilmos legkisebb fia, Lajos herceg éppen ezen a napon ünnepelte a 8. születésnapját. A jeles alkalomból a királyi család egy tüneményes fotót és videót is közzétett a legkisebb hercegről, amint a tengerparton játszik. Bár Lajos még messze van bátyja magasságától, a fotókat látva a britek már most azt találgatják: vajon ő is olyan kosarasalkat lesz-e, mint az apja?