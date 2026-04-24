Nem hiszed el kihez hasonlítják a kis Lajos herceget
Születésnapja alkalmából egy képet is megosztottak. Lajos herceget pedig valakihez hasonlítják a rajongók.
Lajos herceg április 23-án töltötte be a nyolcadik életévét. A csibész kis hercegről elindultak a találgatások, hogy vajon kire is hasonlíthat, és a közvélemény kissé ketté válik, nincs konkrét egyetértés.
Lajos herceg nyolcéves lett
A brit királyi család egy frissen készült fényképpel ünnepelte a fiatal Lajos herceg születésnapját. A képet egy családi nyaralás során készítette Matt Porteous, a 8 éves herceg pedig mosolyogva, karba tett kézzel néz a kamerába.
Lajos herceg 2018. április 23-án született Vilmos herceg és Katalin hercegné harmadik gyermekeként. A fénykép közzététele után a közösségi médiában hamar beindultak a találgatások, hogy vajon kire is hasonlíthat a legfiatalabb herceg.
Megoszlanak a vélemények
Sok királyi rajongó úgy véli, hogy Lajos egyre jobban hasonlít bátyjára a 12 éves György hercegre. Egy kommentelő meg is jegyezte: „Egy pillanatra azt hittem, hogy György!” Többen is egyetértettek, és meg is jegyezték, mennyire feltűnő a hasonlóság a két testvér között. Volt olyan rajongó is, aki szerint mindkét testvérére hasonlít a legkisebb herceg: „Szerintem Lajos félig Györgyre, félig Saroltára ütött.”
A fiatal testvérek nemrég tértek vissza az iskolába a húsvéti szüntetet követően, és javában zajlik számukra is a tanév. Lajos herceg az utóbbi években vidám és csibész személyiségével lopta be magát az emberek szívébe, nyilvános eseményeken is rendszeresen csal mosolyt az arcokra – írta a Daily Express.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre